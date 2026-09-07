MessinaCon in silenzio dopo la morte di Egidio Blandina: sospesi i racconti dell’edizione appena conclusa

Il MessinaCon si ferma in segno di rispetto e di lutto per la morte di Egidio Blandina, figura molto legata alla manifestazione e alla comunità che negli anni si è raccolta attorno all’evento dedicato a fumetti, cultura pop, giochi e intrattenimento. Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, gli organizzatori hanno annunciato la decisione di sospendere temporaneamente la pubblicazione di foto, racconti e contenuti relativi all’ultima edizione, spiegando che il momento richiede soprattutto silenzio e vicinanza alla famiglia e alle persone che hanno voluto bene a Egidio. Una scelta motivata dal forte legame umano che univa Blandina agli organizzatori e ai partecipanti del MessinaCon, pur non facendo formalmente parte dello staff della manifestazione.

MessinaCon sospende i racconti dell’edizione per ricordare Egidio Blandina

“In questi giorni avremmo dovuto raccontarvi il MessinaCon, condividere con voi foto, momenti e ricordi di questa edizione. Ma oggi sentiamo che non è il momento”. Con queste parole gli organizzatori hanno aperto il messaggio pubblicato sui social, spiegando la scelta di fermare ogni comunicazione legata alla manifestazione. La decisione arriva dopo la notizia della scomparsa di Egidio Blandina, arrivata proprio mentre il MessinaCon era ancora in corso. Un evento che ha profondamente colpito tutta la comunità della manifestazione, lasciando un segno indelebile nelle due giornate dell’appuntamento.

“Era molto più di questo”: il ricordo degli organizzatori

Nel messaggio pubblicato sui social, il MessinaCon ha voluto sottolineare il ruolo umano di Egidio Blandina, precisando come il suo rapporto con la manifestazione andasse ben oltre un semplice coinvolgimento organizzativo. “Egidio non faceva parte dello staff del MessinaCon, ma era molto più di questo: era un grandissimo amico, una persona splendida e una presenza importante per tutti noi”. Parole che restituiscono il ritratto di una persona considerata parte integrante della famiglia del MessinaCon, una presenza capace di lasciare un ricordo profondo tra chi ha condiviso con lui quei momenti.

La sua presenza durante le due giornate della manifestazione

Egidio Blandina era stato presente durante entrambe le giornate del MessinaCon, partecipando all’evento e vivendo insieme alla comunità l’atmosfera della manifestazione. Gli organizzatori hanno raccontato di aver appreso della sua scomparsa proprio mentre la manifestazione era in corso, una notizia che ha inevitabilmente cambiato il clima dell’evento. “È stato con noi durante le due giornate della manifestazione e abbiamo appreso della sua scomparsa proprio mentre il MessinaCon era in corso. Una notizia che ci ha profondamente colpiti e che ha inevitabilmente segnato quelle giornate”. Il dolore per la perdita ha quindi prevalso sulla volontà di raccontare immediatamente il successo e i momenti più belli dell’edizione appena conclusa.

Il messaggio alla famiglia e a chi ha voluto bene a Egidio

La scelta del silenzio comunicativo è stata presentata come un gesto di rispetto verso tutte le persone coinvolte nel lutto. “Per questo motivo, al momento, abbiamo scelto di non pubblicare nulla riguardante il MessinaCon”. Una pausa che riguarda non soltanto i contenuti social, ma soprattutto il desiderio di dedicare uno spazio alla memoria di Egidio Blandina e alla vicinanza verso i suoi familiari. “Ci fermiamo, in silenzio, per rispetto verso Egidio, verso la sua famiglia e verso tutte le persone che gli hanno voluto bene“, scrivono gli organizzatori.

Il saluto del MessinaCon: “grazie per essere stato con noi”

Il messaggio degli organizzatori si chiude con un ultimo saluto carico di affetto, rivolto a una persona che, pur non appartenendo ufficialmente allo staff, era diventata una presenza importante per il mondo del MessinaCon. “Ciao Egidio. Grazie per essere stato con noi”.