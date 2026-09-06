Messina sotto shock per la morte di Egidio Blandina, Basile: “una tragedia che lascia sgomenti”

Una tragedia che ha profondamente colpito Messina. La morte di Egidio Blandina, giovane messinese di appena 29 anni, ha suscitato dolore e sgomento nella comunità cittadina, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande sofferenza. A esprimere pubblicamente il cordoglio della città è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha voluto dedicare un messaggio alla memoria del giovane e manifestare la vicinanza delle istituzioni ai familiari.

Il messaggio del sindaco Federico Basile per la scomparsa di Egidio Blandina

Attraverso una nota ufficiale, il primo cittadino ha definito la scomparsa di Egidio Blandina una perdita dolorosa per tutta la comunità, sottolineando la giovane età della vittima e il senso di smarrimento che ha accompagnato la notizia. “Una tragedia che lascia sgomenti. Una giovane vita spezzata troppo presto. La morte di Egidio Blandina, a soli 29 anni, ha colpito profondamente la nostra comunità. In questo momento di dolore profondo, rivolgo alla famiglia Blandina il cordoglio e la vicinanza mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Messina”. Con queste parole Federico Basile ha interpretato il sentimento di vicinanza dell’intera città nei confronti dei familiari del giovane, colpiti da una perdita improvvisa e dolorosa.