Incidente mortale al kartodromo di Punta Bianca: morto un 29enne di Messina | NOME

Tragedia nel territorio di Agrigento, dove un giovane di 29 anni originario di Messina, Egidio Blandina, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto all’interno del kartodromo di Punta Bianca. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria moto mentre si trovava all’interno della struttura, andando a schiantarsi contro una barriera. L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, per il 29enne non è stato possibile fare nulla.

Il dolore per la morte di un giovane di Messina

La notizia della morte di Egidio Blandina ha destato profondo cordoglio, soprattutto nella comunità messinese alla quale il giovane era legato. L’ennesima tragedia sulle strade e nei luoghi dedicati alle attività motoristiche riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e sulla necessità di accertare sempre il rispetto delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività con mezzi a motore. Resta ora il compito degli investigatori di fare piena luce sull’incidente avvenuto al kartodromo di Punta Bianca, mentre familiari e amici fanno i conti con la drammatica perdita di un ragazzo di appena 29 anni.