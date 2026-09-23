Messina Social City, seduta interrotta e nuovo rinvio: esplode il caso delle procedure in Consiglio

Ancora una fumata nera a Palazzo Zanca sul futuro della Messina Social City. La seduta del Consiglio comunale convocata per discutere la proposta di delibera sul contratto di servizio della società partecipata si è conclusa senza entrare nel merito del provvedimento. Una giornata caratterizzata da tensioni, richieste di chiarimenti e un nuovo rinvio che allunga ulteriormente una vicenda ormai diventata un vero e proprio caso politico-amministrativo. Il Consiglio, infatti, non ha affrontato il contenuto del contratto di servizio: la discussione non è mai realmente iniziata. Il presidente dell’Aula ha deciso di interrompere la seduta e riconvocare i lavori in una nuova sessione, aprendo un nuovo capitolo nella complessa trattativa tra amministrazione e consiglieri comunali.

Il colpo di scena in Aula: la seduta viene interrotta prima del confronto

Il passaggio decisivo è arrivato quando il presidente del Consiglio comunale Nino Minutoli ha dato lettura di un documento predisposto dal segretario generale del Comune di Messina, Rosanna Carrubba, elaborato in risposta ad alcuni quesiti sollevati nei giorni precedenti dal consigliere Marcello Scurria. Nel documento sono state analizzate alcune contestazioni relative alle modalità di prosecuzione dei lavori consiliari, con particolare riferimento alla prassi dell’aggiornamento delle sedute. Proprio sulla base delle osservazioni contenute nella nota, è arrivata l’indicazione di interrompere la sessione. Una presa di posizione che ha modificato completamente l’andamento della giornata, spostando il focus dal contratto di servizio della Messina Social City agli aspetti procedurali legati ai lavori dell’Aula.

Il nodo della Messina Social City resta ancora irrisolto

Al centro della convocazione del Consiglio comunale c’era la proposta relativa al contratto di servizio della Messina Social City, società che gestisce numerosi servizi sociali per conto del Comune. Il provvedimento, tuttavia, resta ancora fermo. La seduta si è conclusa senza che i consiglieri potessero affrontare il merito della proposta, lasciando aperti diversi interrogativi sul percorso amministrativo. La discussione sul futuro della società partecipata e sulla regolamentazione dei rapporti con Palazzo Zanca dovrà quindi attendere una nuova convocazione.

La nuova indicazione sui pareri: il passaggio che fa discutere

Tra gli elementi destinati a generare ulteriore confronto e polemiche a non finire c’è anche un altro passaggio contenuto nel documento del segretario generale. Si tratta di una sorta di nuova direttiva relativa alle modalità con cui i consiglieri comunali potranno richiedere pareri agli uffici dell’Ente. Secondo quanto riportato nella nota, le richieste di parere non dovrebbero essere formulate direttamente dal singolo consigliere, ma dovrebbero passare attraverso il presidente del Consiglio comunale. Un’indicazione che apre un nuovo fronte di discussione all’interno dell’Aula e che richiama il precedente confronto sulle procedure relative alle richieste provenienti dalle Circoscrizioni.

Palazzo Zanca, una vicenda che continua tra rinvii e tensioni politiche

La questione Messina Social City si conferma dunque una delle vicende più controverse del momento a Palazzo Zanca. La mancata discussione del contratto di servizio rappresenta un nuovo rallentamento in un percorso che avrebbe dovuto portare il Consiglio comunale a esprimersi su un atto considerato strategico per la gestione dei servizi sociali cittadini. Il nuovo rinvio lascia sul tavolo sia il nodo politico sia quello amministrativo, mentre cresce l’attesa per la prossima seduta, chiamata a chiarire il futuro dell’iter. Tra richieste di approfondimento, contestazioni procedurali e nuove interpretazioni regolamentari, la vicenda continua ad assumere i contorni di una lunga partita dentro il Consiglio comunale di Messina, con il contratto di servizio della Messina Social City ancora al centro dello scontro.