Messina senz’acqua, ripartiti i lavori sulla condotta danneggiata: tecnici al lavoro per il ripristino

Sono riprese questa mattina le attività di riparazione della condotta idrica di via S. Marta, a Messina, danneggiata accidentalmente durante i lavori sulla linea elettrica eseguiti da una ditta per conto di E-Distribuzione. Le operazioni, avviate nella giornata di ieri e proseguite fino alla tarda serata, sono state sospese nel corso della notte a causa delle prolungate piogge, che non consentivano di proseguire le lavorazioni nelle necessarie condizioni di sicurezza. Nel frattempo, grazie alle manovre effettuate sulla rete, la distribuzione idrica è garantita sull’intero territorio comunale, seppure con alcune limitazioni nel centro cittadino.

In particolare, nella giornata odierna i serbatoi di Annunziata Bassa, Annunziata Alta, Trapani e Torre Vittoria, che servono il centro cittadino, consentiranno una distribuzione idrica ridotta a circa due ore.

AMAM S.p.A. continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla progressiva normalizzazione del servizio.