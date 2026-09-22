Messina, grave danno alla condotta principale dell’acqua: possibili disagi idrici in varie zone della città

Un grave danneggiamento alla rete idrica potrebbe provocare disagi nell’erogazione dell’acqua a Messina nella giornata di domani, mercoledì 23 settembre. A comunicarlo è AMAM Messina, che ha reso noto il guasto avvenuto in via Santa Marta, dove una ditta incaricata da e-Distribuzione S.p.A., durante alcuni interventi sulla rete elettrica, ha accidentalmente tranciato una delle principali condotte adduttrici della città. Il danno ha interessato la tubazione che garantisce il collegamento tra i serbatoi di Montesanto e Tremonti, un’infrastruttura fondamentale per il sistema di approvvigionamento idrico cittadino. L’impatto dell’incidente è stato immediato: la rottura della condotta ha provocato una copiosa fuoriuscita d’acqua, con conseguente allagamento della sede stradale e delle aree circostanti.

Via Santa Marta, rottura della condotta principale: allagata la strada

Secondo quanto comunicato da AMAM, il danneggiamento si è verificato a causa di “un’errata manovra durante l’esecuzione di interventi sulla rete elettrica in via Santa Marta”. La ditta incaricata da e-Distribuzione S.p.A. avrebbe quindi provocato la rottura della condotta adduttrice principale, determinando una perdita d’acqua significativa e la necessità di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza il sistema. L’entità del guasto ha richiesto l’intervento dei tecnici di AMAM Messina, che si sono recati sul posto per effettuare i primi rilievi, valutare le condizioni della tubazione e programmare le operazioni necessarie per l’isolamento della condotta danneggiata e la successiva riparazione.

Messina, possibili disagi idrici in centro e nella zona nord

Il problema potrebbe avere conseguenze sulla normale distribuzione dell’acqua in diverse aree della città. “A causa dell’entità del danno, si prevedono possibili e significative ripercussioni sulla regolare distribuzione idrica nella giornata di domani, mercoledì 23 settembre, in tutta la zona centro e nella zona nord della città”, ha spiegato AMAM nella nota diffusa alla cittadinanza. Al momento l’azienda non ha indicato un quadro definitivo delle vie interessate dalle variazioni di erogazione, precisando che seguiranno aggiornamenti costanti sull’evoluzione degli interventi e sulle zone coinvolte. La situazione resta dunque monitorata dai tecnici, impegnati a ridurre il più possibile i tempi necessari per il ripristino della funzionalità della rete.

Tecnici AMAM al lavoro per limitare i disagi alla popolazione

Il personale di AMAM S.p.A. è operativo sul luogo del guasto per contenere gli effetti dell’interruzione e garantire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile. “Il personale AMAM s.p.a. è al lavoro per ridurre al minimo i tempi di intervento e contenere il più possibile i disagi per la popolazione”, ha comunicato l’azienda. Le attività in corso riguardano sia la valutazione tecnica del danno sia la definizione delle procedure necessarie per intervenire sulla condotta compromessa senza compromettere ulteriormente il servizio. L’obiettivo è quello di ripristinare quanto prima il collegamento idrico strategico tra i serbatoi di Montesanto e Tremonti, evitando conseguenze prolungate sul sistema di distribuzione cittadino.

AMAM: “seguiranno aggiornamenti costanti sui lavori”

L’azienda ha annunciato che verranno forniti nuovi aggiornamenti sull’andamento delle operazioni di riparazione e sulle eventuali modifiche alla distribuzione idrica. “Seguiranno aggiornamenti costanti sull’andamento dei lavori di ripristino e sulle precise zone interessate dalle variazioni di erogazione”, ha precisato AMAM Messina. I cittadini potranno quindi verificare l’evoluzione della situazione attraverso le comunicazioni ufficiali dell’azienda, in attesa del completamento degli interventi sulla condotta danneggiata. Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza resta attivo il servizio telefonico di AMAM al numero 090 3687711, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.