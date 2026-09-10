Messina, riparata la perdita idrica a Briga: torna regolare l’erogazione dell’acqua

È stato completato l’intervento di riparazione della perdita idrica a Briga, nel territorio di Messina, dove i tecnici di AMAM sono stati impegnati in un’operazione particolarmente delicata per risolvere il guasto e ripristinare il servizio agli utenti. I lavori, avviati per consentire la sistemazione della condotta interessata dalla perdita, si sono conclusi nei tempi previsti nonostante le difficoltà tecniche legate alla presenza di sottoservizi elettrici nell’area coinvolta. L’intervento ha richiesto un’attenta pianificazione e un coordinamento operativo con E-Distribuzione, necessario per garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

Ripristinata l’erogazione idrica nelle utenze interessate

Al termine dei lavori, l’erogazione idrica è stata ripristinata nelle zone interessate dalla sospensione temporanea necessaria per consentire l’esecuzione dell’intervento. AMAM ha comunicato che il servizio tornerà progressivamente alla piena normalità per tutte le utenze coinvolte, con il graduale ritorno delle condizioni ordinarie di distribuzione. Il completamento dell’intervento consente quindi di superare la criticità registrata sulla rete idrica e garantire nuovamente la regolare fornitura ai cittadini.