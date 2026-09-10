Messina, perdita idrica a Briga: sospesa l’erogazione dell’acqua

I tecnici di AMAM Messina sono a lavoro a Briga per riparare una perdita idrica. L’intervento, particolarmente complesso per la presenza di sottoservizi elettrici nell’area interessata, sarà eseguito in raccordo con E-Distribuzione e richiederà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica, necessaria per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.La durata stimata dei lavori è di circa quattro ore. Al termine dell’intervento, la distribuzione idrica sarà regolarmente ripristinata.

AMAM ricorda agli utenti “che è sempre attivo il servizio di Pronto Intervento, contattabile al numero 090 3687722, per richiedere eventuale assistenza o servizi sostitutivi di approvvigionamento idrico”.