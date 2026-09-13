Messina, riapre lo stadio “Giovanni Celeste”: Messana Riviera-Athletic Gioiosa inaugura il nuovo corso dell’impianto

Un ritorno atteso da tutta la città. Lo stadio Giovanni Celeste di Messina ha riaperto ufficialmente i cancelli e ha accolto nuovamente il pubblico in occasione della sfida tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa, gara valida per la prima giornata del campionato di Eccellenza siciliana, Girone B. La partita, terminata con il risultato di 0-0, ha rappresentato soprattutto un momento simbolico per il calcio messinese: dopo un periodo di chiusura e di interventi necessari per consentire il ritorno degli spettatori, lo storico impianto cittadino è tornato a vivere una giornata di sport. Presente anche il sindaco di Messina Federico Basile, che ha partecipato alla riapertura di una struttura considerata un punto di riferimento per la storia calcistica della città.

Il Giovanni Celeste torna operativo: autorizzata la presenza di 4.900 spettatori

La riapertura dello stadio Giovanni Celeste è arrivata dopo il parere favorevole espresso nei giorni scorsi dalla Commissione Comunale di Vigilanza, che ha certificato l’agibilità dell’impianto per una capienza complessiva di 4.900 spettatori. Nel dettaglio, la nuova disponibilità dell’impianto prevede 2.000 posti nella Tribuna A centrale, 2.700 posti nella Curva Sud e 200 posti destinati al settore ospiti. Un risultato che consente alla struttura di tornare pienamente a disposizione delle società sportive e dei tifosi, restituendo alla città uno degli stadi più legati alla memoria calcistica messinese. La partita inaugurale del nuovo corso è stata proprio quella tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa, terminata senza reti ma accompagnata dall’atmosfera particolare di una giornata storica per il movimento sportivo locale.