Acr Messina, esordio vincente in Eccellenza: Varela firma il successo contro l’Augusta | RISULTATI e CLASSIFICA

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Acr Messina nel campionato di Eccellenza, Girone B. La formazione guidata da mister Torrisi conquista subito una vittoria all’esordio, imponendosi in trasferta sul campo dell’Augusta grazie alla rete realizzata da Varela dopo pochi minuti di gioco. Una buona partenza per la squadra dello Stretto, capace di sfruttare immediatamente un calcio piazzato e di indirizzare la partita dalla propria parte. Dopo il vantaggio iniziale, il Messina ha saputo soffrire nei momenti di maggiore pressione degli avversari, resistendo fino al triplice fischio e portando a casa i primi tre punti della stagione.

Messina subito avanti: Kragl inventa, Blondett rifinisce e Varela segna

Il match si mette subito in discesa per l’Acr Messina, che trova il gol alla prima vera occasione costruita. La rete nasce da una punizione conquistata sulla trequarti offensiva, affidata al piede sinistro di Oliver Kragl. Il calcio piazzato dell’esterno biancoscudato viene indirizzato verso il fronte opposto dell’area, dove Blondett è bravo a vincere il duello aereo e a fornire una sponda precisa. Sul pallone si avventa Varela, che con una girata efficace riesce a mandare la palla in fondo alla rete firmando il vantaggio del Messina. Un’azione costruita con qualità e tempismo che permette alla squadra di Torrisi di iniziare la gara nel modo migliore, costringendo l’Augusta a inseguire fin dai primi minuti.

L’Augusta cerca la reazione, ma la difesa dell’Acr resiste

Dopo lo svantaggio iniziale, i padroni di casa provano a reagire alla ricerca del pareggio. La migliore occasione arriva sui piedi di Mannino, che si ritrova in buona posizione per calciare verso la porta avversaria. La conclusione mancina, però, viene deviata in calcio d’angolo, sfumando una grande opportunità per il possibile 1-1. Il Messina riesce comunque a mantenere ordine e compattezza, controllando i tentativi degli avversari e mostrando solidità nella fase difensiva. La squadra siciliana non rinuncia però a cercare il raddoppio, creando altre occasioni per mettere al sicuro il risultato.

Bonanno colpisce la traversa, poi il Messina difende il vantaggio

Nel secondo tempo l’Acr Messina ha l’opportunità di chiudere definitivamente la partita. L’occasione più importante capita a Bonanno, che sugli sviluppi di un’azione offensiva riesce a presentarsi davanti alla porta. Il centrocampista prova la conclusione con un piatto a botta sicura, ma la palla termina sulla traversa, negando al Messina la rete del raddoppio. Con il passare dei minuti l’Augusta aumenta la pressione, ma lo fa in maniera disordinata. Gli attacchi della formazione di casa vengono respinti dalla squadra di Torrisi, che riesce a proteggere il prezioso vantaggio conquistato nella prima parte della gara. Buona presenza dei tifosi del Messina nella trasferta d’esordio.

Risultati Eccellenza Girone B, 1ª Giornata

Domenica 13 settembre

Ore 15:30

Acireale FC – Vittoria 1-0

Augusta FC – Acr Messina 0-1

Jonica F.C. – Sport Club Palazzolo 2-1

Leonzio 1909 – Giarre Calcio 1-1

Mazzarrone Calcio – Niscemi F.C. 1-0

Nebros – Melilli 2-0

Ore 16:00

Messana Riviera – Athletic Gioiosa

Ore 17:00

Gymnica Scordia – Atletico CT 1994 Viagrande

Classifica Eccellenza Girone B

Nebros 3 Jonica F.C. 3 Acireale FC 3 Mazzarrone Calcio 1 Acr Messina 3 Giarre Calcio 1 Leonzio 1909 1 Sport Club Palazzolo 0 Augusta FC 0 Niscemi F.C. 0 Vittoria 0 Athletic Gioiosa 0 * Messana Riviera 0 * Atletico CT 1994 Viagrande 0* Gymnica Scordia 0* Melilli 0

Prossimo turno Eccellenza girone B, 2ª giornata

Domenica 20 Settembre

Ore 15:30