Messina piange Rebecca Galli, il sindaco Basile: “un dolore che colpisce tutta la nostra comunità”

La città di Messina si stringe attorno alla famiglia di Rebecca Galli, la ragazza di appena 17 anni morta dopo il grave incidente stradale avvenuto in via Don Blasco. La notizia della scomparsa della giovane ha profondamente scosso la comunità messinese, lasciando nel dolore familiari, amici, compagni di scuola e quanti avevano conosciuto Rebecca. Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’Amministrazione comunale, rivolgendosi direttamente alla famiglia della giovane e a tutte le persone colpite da questa tragedia.

Il cordoglio del sindaco Basile per la morte della 17enne

In una dichiarazione diffusa dopo la notizia della morte di Rebecca Galli, il primo cittadino ha sottolineato come il lutto abbia coinvolto l’intera città. “La scomparsa di Rebecca Galli, a soli 17 anni, è un dolore che colpisce tutta la nostra comunità.” Parole che rappresentano la vicinanza istituzionale di Palazzo Zanca in un momento di profonda sofferenza per la famiglia della giovane e per tutti coloro che le erano vicini. Il sindaco ha poi aggiunto: “a nome mio e dell’Amministrazione comunale, sono vicino alla famiglia di Rebecca, ai suoi amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa.”

Messina si stringe attorno alla famiglia di Rebecca

La morte della giovane studentessa ha generato una forte ondata di commozione in tutta la città. Rebecca frequentava il liceo scientifico Archimede di Messina e la sua scomparsa ha colpito anche il mondo della scuola, dove compagni e docenti stanno vivendo ore di grande dolore. La tragedia ha riportato ancora una volta al centro il tema della sicurezza stradale e delle tante giovani vite spezzate troppo presto a causa di incidenti. Il Comune di Messina ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia, sottolineando il legame della comunità con chi vive una perdita così drammatica.

“Un abbraccio della città di Messina”

Nel messaggio conclusivo, Federico Basile ha rivolto un pensiero affettuoso a tutte le persone colpite dalla scomparsa della ragazza. “A loro rivolgo il più sincero e affettuoso abbraccio della città di Messina”. Un messaggio di cordoglio che accompagna il dolore collettivo per la perdita di una giovane vita e che si aggiunge alle numerose manifestazioni di vicinanza arrivate in queste ore.