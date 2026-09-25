Messina, è morta Rebecca Galli: la 17enne vittima dell’incidente di via Don Blasco

Messina è ancora una volta avvolta dal dolore per una giovane vita spezzata sulla strada. Non ce l’ha fatta Rebecca Galli, la ragazza di appena 17 anni rimasta coinvolta nel grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La giovane è morta questa mattina nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina, dove era stata ricoverata subito dopo il sinistro. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: Rebecca viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile proveniente dal senso opposto.

Una notizia che ha rapidamente sconvolto la comunità della città dello Stretto, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e tutte le persone che conoscevano la giovane Rebecca.