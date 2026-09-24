Messina, grave incidente in via Don Blasco: ragazza di 17 anni in ospedale dopo lo scontro tra scooter e auto

Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio di Messina. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in seguito a uno scontro avvenuto nella nuova via Don Blasco. La giovane, dopo l’impatto, è stata soccorsa e trasferita d’urgenza al Policlinico di Messina, dove attualmente si trova ricoverata. L’incidente ha coinvolto uno scooter e un’autovettura che, secondo le prime informazioni disponibili, viaggiavano in direzioni opposte lungo la nuova arteria cittadina.

Soccorsi e verifiche sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso per prestare assistenza ai feriti e consentire il trasferimento in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro stradale e stabilire eventuali responsabilità. Saranno gli elementi raccolti durante i rilievi a chiarire la sequenza dei momenti che hanno preceduto l’impatto tra lo scooter e l’auto.