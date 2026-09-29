Messina, l’ultimo saluto a Rebecca Galli: domani al Duomo i funerali della 17enne morta dopo l’incidente sulla Don Blasco

Sarà il Duomo di Messina ad accogliere domani, mercoledì 30 settembre alle ore 16, l’ultimo saluto a Rebecca Galli, la 17enne morta dopo il grave incidente stradale avvenuto il 24 settembre sulla via Nuova Don Blasco. La data dei funerali è stata comunicata dalla famiglia della giovane, che ha scelto di ricordarla con parole cariche di amore e dolore nel manifesto funebre dedicato a Rebecca. “La nostra regina per sempre” è il messaggio scelto dai familiari per accompagnare il ricordo della 17enne, una frase che racchiude il legame profondo con una ragazza la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Il dolore della famiglia per la perdita di una ragazza di 17 anni

La scomparsa di Rebecca Galli ha profondamente colpito la comunità messinese. La giovane è deceduta il giorno successivo al grave incidente stradale che si è verificato il 24 settembre lungo la via Nuova Don Blasco, una delle arterie viarie più importanti della città. La notizia della morte della 17enne ha suscitato grande commozione, con numerosi messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia e alle persone che conoscevano Rebecca. Nel manifesto funebre i familiari hanno affidato al ricordo pubblico tutto il dolore per una perdita improvvisa e difficile da accettare, descrivendo la giovane attraverso parole che raccontano affetto, amore e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

“All’improvviso sei volata in cielo con gli angeli”

Accanto alla frase “La nostra regina per sempre”, la famiglia ha voluto aggiungere una dedica rivolta idealmente a Rebecca. “All’improvviso sei volata in cielo con gli angeli e siamo sicuri che sei in Paradiso”. Parole che esprimono il dolore dei familiari per la perdita della ragazza e, allo stesso tempo, il desiderio di custodirne il ricordo attraverso un messaggio di amore e speranza. La comunità si prepara quindi a stringersi attorno ai parenti della giovane nella celebrazione delle esequie, prevista nella principale chiesa cittadina.