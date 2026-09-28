Messina, lite tra giovani nella villa comunale di Furci Siculo: arrestato 18enne per tentato omicidio

Nella nottata, a Furci Siculo, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 18enne, ritenuto responsabile di “tentato omicidio”. L’arresto è scaturito da un intervento eseguito dai militari nella tarda serata di ieri, allorquando una passante aveva segnalato al “112 NUE” un acceso diverbio tra alcuni giovani all’interno della villa comunale di Furci Siculo. I preliminari accertamenti effettuati sul posto dai Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos hanno consentito di apprendere che – poco prima, per cause in corso di accertamento – si era verificata una violenta lite tra alcuni ragazzi, nel corso della quale uno dei partecipanti avrebbe sferrato alcuni fendenti all’indirizzo di un altro.

Gli ulteriori approfondimenti – eseguiti nell’immediatezza sulla base di quanto acquisito dalle persone informate sui fatti, nonché delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona – hanno poi consentito di identificare il presunto aggressore, che è stato rintracciato subito dopo presso la sua abitazione e arrestato. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato associato presso il proprio domicilio, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico oltre i confini del territorio messinese, nonché nel rispetto dei diritti dell’indagato, il quale – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.