Messina, 16enne accoltellato dopo una lite a Furci Siculo: indagano i carabinieri

Un sedicenne è stato accoltellato a Furci Siculo, in provincia di Messina, al termine di una lite avvenuta nella serata di ieri all’interno della villa comunale. Il giovane, residente a Santa Teresa di Riva, è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio durante un episodio sul quale sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri. La vicenda ha destato preoccupazione nella comunità del centro jonico messinese, dove i militari stanno lavorando per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto e individuare le responsabilità.

La lite nella villa comunale e la richiesta di aiuto sul lungomare

Secondo una prima ricostruzione, il 16enne si trovava all’interno della villa comunale di Furci Siculo quando sarebbe scoppiata una discussione poi degenerata in un’aggressione. Dopo essere stato ferito, il ragazzo si sarebbe allontanato dal luogo insieme a un amico. I due avrebbero raggiunto il lungomare di Furci Siculo, dove il giovane ha trovato il modo di chiedere aiuto rivolgendosi a un’ambulanza del 118 presente nella zona. L’intervento dei soccorritori ha permesso di prestare le prime cure al ragazzo, che presentava diverse ferite provocate da un’arma da taglio.

Le ferite al torace, al braccio e al polpaccio: il trasferimento a Taormina

Il personale sanitario intervenuto ha riscontrato sul corpo del giovane ferite da arma da taglio al torace, al braccio e al polpaccio. Dopo le prime valutazioni mediche, il sedicenne è stato trasferito all’ospedale San Vincenzo di Taormina, struttura di riferimento dell’area jonica messinese. Le condizioni del ragazzo, secondo quanto emerso, non sarebbero particolarmente gravi: il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque sotto osservazione per le conseguenze delle ferite riportate durante l’aggressione.