Messina, lacrime e commozione per i funerali di Rebecca Galli: Duomo gremito per l’ultimo saluto alla 17enne

Il Duomo di Messina si è riempito di dolore, silenzio e commozione per l’ultimo saluto a Rebecca Galli, la studentessa di appena 17 anni morta dopo le gravissime ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto il 24 settembre sulla nuova via Don Blasco. Una folla composta e profondamente scossa si è stretta attorno alla famiglia della giovane. Nel Duomo erano presenti parenti, amici, conoscenti e tantissimi ragazzi, arrivati per condividere uno dei momenti più dolorosi vissuti dalla comunità messinese negli ultimi giorni.

Il Duomo di Messina gremito per l’ultimo saluto a Rebecca Galli

La morte di Rebecca Galli ha colpito profondamente soprattutto il mondo della scuola e i tanti giovani che avevano condiviso con lei gli anni della crescita, dello studio e dell’amicizia. Al funerale hanno partecipato numerosi amici e compagni di scuola, insieme ai professori e alla dirigente del liceo Archimede di Messina, l’istituto frequentato dalla 17enne.

I compagni di classe con la foto di Rebecca e una rosa blu

Particolarmente toccante l’immagine dei compagni di classe, arrivati insieme al Duomo indossando delle t-shirt con la foto di Rebecca. Ognuno di loro teneva tra le mani una rosa blu, in un gesto semplice ma carico di significato, diventato uno dei simboli della giornata di commozione vissuta a Messina. La presenza compatta dei ragazzi ha testimoniato il forte legame che univa Rebecca alla sua classe e all’intera comunità scolastica del liceo Archimede. Accanto ai giovani erano presenti anche i docenti e la dirigente scolastica, riuniti attorno alla famiglia nel momento dell’ultimo saluto.