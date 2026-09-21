Messina, la dolcezza del consigliere Giannetto con la figlia in Consiglio comunale

Tra discussioni, atti amministrativi e momenti istituzionali, il Consiglio comunale di Messina ha vissuto anche una parentesi dal forte valore umano. A regalare un sorriso è stato il consigliere Serena Giannetto, protagonista di un momento di particolare dolcezza insieme alla figlia. La presenza della bambina in Aula ha attirato l’attenzione dei consiglieri e di chi seguiva i lavori, trasformando per qualche istante la sala consiliare in uno spazio capace di raccontare anche il lato più personale e familiare della vita di chi ricopre un ruolo pubblico.

La famiglia accanto all’impegno istituzionale

L’immagine del consigliere Giannetto con la figlia durante una seduta del Comune di Messina restituisce un momento semplice e spontaneo, lontano dalla consueta formalità della politica e delle discussioni amministrative. Un gesto che ricorda come, dietro agli incarichi istituzionali, ci siano persone con una vita quotidiana fatta anche di affetti, famiglia e piccoli momenti condivisi.