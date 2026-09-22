Messina, incidente durante una corsa clandestina a Terme Vigliatore: arrestato un 19enne

All’alba di oggi, a Terme Vigliatore, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliati con braccialetto elettronico emessa nei confronti di un 19enne, ritenuto responsabile di “organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”, peraltro sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata dopo un incidente stradale occorso a Terme Vigliatore nella notte tra l’8 e il 9 settembre u.s., allorquando il ciclomotore condotto dal 19enne aveva investito un 17enne che in quel momento era a bordo strada sul Lungomare “Marchesana”.

I giovani erano stati trasportati, rispettivamente, all’ospedale di Milazzo e al Policlinico di Messina, ove il minore è tuttora ricoverato in prognosi riservata

A seguito dell’occorso, i giovani erano stati trasportati, rispettivamente, all’ospedale di Milazzo e al Policlinico di Messina, ove il minore è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno infatti consentito di appurare che l’incidente si era verificato durante una competizione non autorizzata a cui stavano partecipando diversi ciclomotori, tra cui quello condotto dal 19enne.

In particolare, quest’ultimo – viaggiando a forte velocità – aveva effettuato un’impennata e investito il 17enne, anche in presenza di numerose persone che verosimilmente si erano riunite per l’occasione.

Le attività investigative – partite innanzitutto dai rilievi tecnici effettuati sul posto – hanno riguardato l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle diffuse sui social network, allargandosi poi alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, da cui è emerso altresì che il 19enne avrebbe cercato di inquinare la scena spostando il veicolo dopo l’incidente. In tale quadro, valutata la gravità dell’episodio e degli indizi di colpevolezza a carico del 19enne in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto – diretta dal Dott. Giuseppe Verzera – ha ritenuto necessario chiedere l’emissione una misura cautelare, poi concessa dal G.I.P. del Tribunale del luogo.

Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto

Difatti, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria finché non sarà disponibile il dispositivo elettronico di monitoraggio che ne consentirà il trasferimento al suo domicilio. Contestualmente, gli operanti hanno eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di altre 4 persone, la cui posizione nella vicenda è tuttora al vaglio. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.