Terme Vigliatore, scooter travolge un giovane: trasferito a Messina e operato d’urgenza

Un grave incidente stradale si è verificato a Terme Vigliatore, nel territorio della provincia di Messina. Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da uno scooter mentre si trovava sul lungomare di Marchesana. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai soccorritori e, dopo il trasferimento in ospedale, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Violento impatto sul lungomare di Marchesana a Terme Vigliatore

L’incidente si è verificato durante la notte sul tratto di lungomare di Marchesana, una delle zone più frequentate del territorio di Terme Vigliatore. Secondo le prime informazioni disponibili, uno scooter avrebbe investito il giovane, che dopo l’urto è caduto violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato particolarmente forte e ha provocato gravi conseguenze per il pedone coinvolto. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, che ha riportato a sua volta lesioni a seguito dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire ogni dettaglio relativo ai momenti che hanno preceduto lo schianto.

Soccorsi immediati e trasferimento in ospedale a Messina

Dopo l’allarme sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni del giovane investito sono apparse fin da subito molto gravi. Il ragazzo è stato quindi trasferito a Messina, dove è stato preso in carico dai sanitari e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al termine dell’operazione è stato ricoverato e resta tuttora sotto osservazione con prognosi riservata. L’intera comunità di Terme Vigliatore segue con apprensione l’evoluzione delle sue condizioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della struttura sanitaria.