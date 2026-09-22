Messina, encomio a Giulia Trifirò: premiato il gesto di coraggio dopo la tragedia di Torre Faro

Un gesto di coraggio, sensibilità e umanità è stato riconosciuto ufficialmente dalla città di Messina. Questa mattina, all’IIS “Jaci–Duilio”, il sindaco Federico Basile ha conferito un encomio a Giulia Trifirò, la giovane studentessa che il 28 giugno scorso, a Torre Faro, ha prestato soccorso e vicinanza a Giulia Scimone, la ragazza tragicamente scomparsa dopo un grave incidente. La giovane, in quei drammatici momenti, è rimasta accanto alla ragazza ferita, tenendole la mano e accompagnandola fino all’arrivo dei soccorsi. Un comportamento spontaneo che l’amministrazione comunale ha voluto valorizzare pubblicamente davanti alla comunità scolastica. A consegnare materialmente il riconoscimento è stata l’assessore all’Istruzione Stellò Vadalà, a nome del sindaco Basile.

Il gesto di Giulia Trifirò a Torre Faro: accanto a Giulia Scimone fino all’arrivo dei soccorsi

La vicenda risale alla giornata del 28 giugno 2026, quando a Torre Faro si verificò il grave incidente che coinvolse la giovane Giulia Scimone. In una situazione drammatica, Giulia Trifirò scelse di non allontanarsi e di restare accanto alla ragazza, offrendole conforto e sostegno nei momenti immediatamente successivi all’incidente. Un gesto semplice ma profondamente significativo, che ha colpito la comunità messinese e che oggi è stato riconosciuto attraverso un encomio ufficiale. Il valore dell’azione della studentessa non è stato individuato soltanto nell’aiuto prestato materialmente, ma soprattutto nella capacità di dimostrare vicinanza e presenza umana in un momento di grande difficoltà.

Federico Basile: “un gesto spontaneo di grande umanità”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha raccontato il significato del riconoscimento attraverso un messaggio diffuso alla cittadinanza. “Questa mattina, all’IIS “Jaci–Duilio”, abbiamo conferito un encomio a Giulia Trifirò, la giovane studentessa che il 28 giugno scorso, a Torre Faro, ha prestato aiuto a Giulia Scimone, la diciassettenne tragicamente scomparsa a seguito di un grave incidente”, ha dichiarato il primo cittadino. Basile ha sottolineato il comportamento della giovane nei momenti successivi all’incidente: “Giulia Trifirò le è rimasta accanto, le ha stretto la mano e non l’ha lasciata sola fino all’arrivo dei soccorsi”. Secondo il sindaco, si è trattato di un gesto che meritava di essere ricordato pubblicamente. “Un gesto spontaneo di grande umanità che oggi abbiamo voluto riconoscere pubblicamente. L’assessore all’Istruzione Stellò Vadalà le ha consegnato il mio encomio davanti alla comunità scolastica”, rimarca.

La scuola protagonista del momento di riconoscimento

La cerimonia si è svolta all’interno dell’IIS “Jaci–Duilio”, istituto frequentato dalla giovane studentessa, alla presenza della comunità scolastica. Il riconoscimento ha rappresentato non soltanto un momento istituzionale, ma anche un’occasione per mettere in evidenza il valore dei comportamenti individuali capaci di esprimere solidarietà e attenzione verso gli altri. La scuola, luogo quotidiano di crescita e formazione, è stata scelta come sede simbolica per valorizzare un episodio che ha coinvolto una giovane cittadina messinese diventata esempio di sensibilità e altruismo.

Il ricordo di Giulia Scimone e la vicinanza alla famiglia

Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile ha voluto dedicare un pensiero anche alla famiglia di Giulia Scimone, rinnovando la vicinanza dell’amministrazione e della città. “A Giulia Trifirò il nostro grazie. Alla famiglia di Giulia Scimone rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro affettuoso ricordo”, ha concluso il primo cittadino. Il riconoscimento consegnato oggi rappresenta così un momento di memoria e di gratitudine, legando il nome di Giulia Trifirò a un gesto di grande valore umano avvenuto in una delle circostanze più difficili. Un esempio di presenza e solidarietà che la città di Messina ha scelto di custodire e raccontare pubblicamente.