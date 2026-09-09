Messina, Consiglio comunale infuocato sui debiti fuori bilancio: nuovo scontro tra Scurria e Minutoli

È terminato così come era iniziato: tra polemiche, tensioni e botta e risposta politici. Il Consiglio comunale di Messina si è chiuso con un nuovo scontro tra il consigliere di opposizione Marcello Scurria e il presidente dell’Aula Massimiliano Minutoli, dopo una seduta interamente dedicata alla trattazione delle questioni economiche legate ai debiti fuori bilancio. Al centro del confronto finale è finito un ordine del giorno presentato da Scurria, ex candidato sindaco del centrodestra, proprio sul tema dei debiti fuori bilancio. La discussione ha acceso nuovamente il clima in Aula, con posizioni contrapposte sulle modalità e sui tempi della trattazione.

Una seduta lunga con 25 delibere sui debiti fuori bilancio

La riunione del Consiglio comunale di Messina aveva come punto principale all’ordine del giorno l’esame di numerosi provvedimenti relativi ai debiti fuori bilancio. Nel corso della seduta sono state trattate 25 delibere, un passaggio amministrativo rilevante per l’ente, chiamato a regolarizzare situazioni debitorie maturate nel tempo. La discussione, però, è stata accompagnata da un clima politico acceso fin dall’inizio, con il confronto tra maggioranza e opposizione che ha caratterizzato diversi momenti dei lavori. Già in apertura, infatti, erano emerse tensioni legate al ritardo nell’avvio del Consiglio e alle modalità di gestione dell’Aula, con uno scambio diretto tra Scurria e Minutoli.

L’ordine del giorno di Scurria accende il confronto finale

A far salire nuovamente la tensione è stato l’ordine del giorno presentato da Marcello Scurria sulla gestione e sulla trattazione dei debiti fuori bilancio. Il consigliere di opposizione avrebbe voluto arrivare immediatamente al voto del documento, ritenendo conclusa la fase di discussione e chiedendo all’Aula di esprimersi subito sulla proposta. Una posizione che però non è stata condivisa dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli, che ha scelto una strada diversa.

Nuovo scontro tra Scurria e Minutoli in Consiglio comunale

Il confronto tra Marcello Scurria e Massimiliano Minutoli conferma un clima politico particolarmente acceso all’interno del Consiglio comunale di Messina. Da una parte il consigliere di opposizione ha rivendicato il diritto dell’Aula di esprimersi immediatamente sull’ordine del giorno presentato, dall’altra il presidente ha difeso la necessità di una valutazione più approfondita prima del voto. La vicenda dei debiti fuori bilancio, tema già delicato per le implicazioni amministrative e finanziarie, è diventata così anche terreno di scontro politico.