Messina, avvocato sfregiato con l’acido: l’Unione degli Ordini Forensi lancia l’allarme sulla sicurezza

“L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia esprime piena solidarietà e vicinanza all’avvocato Pierfrancesco Broccio e all’Ordine di Messina, colpito da un gesto di violenza inaccettabile nei confronti di un iscritto. L’episodio perpetrato ai danni del collega Broccio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme su una realtà preoccupante: l’avvocato, nel quotidiano esercizio della propria professione e della propria insostituibile funzione sociale di tutela dei diritti, è esposto a rischi e pericoli crescenti.”. Si legge in una nota dell’associazione in merito all’aggressione subita ieri dal legale.

“Se simili atti di violenza denunciano una pericolosa deriva sociale che deve essere fermamente condannata e repressa, si deve anche considerare come la figura dell’avvocato, inevitabile punto di riferimento nelle inefficienze e nei ritardi del sistema giudiziario, – prosegue – sia sempre più spesso, e ingiustamente, indicata dai clienti quale responsabile dell’andamento non soddisfacente di un giudizio. L’Unione ribadisce l’importanza di garantire la sicurezza fisica e morale della categoria e richiama le istituzioni al dovere di tutela della professione forense”.