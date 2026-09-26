Messina, uomo ustionato con acido in strada: 58enne trasferito al Centro grandi ustionati di Catania

Un grave episodio di cronaca a Messina ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nella serata di ieri, quando un uomo di 58 anni è arrivato al Pronto soccorso del Policlinico di Messina con importanti ustioni provocate da acido. La vittima, un professionista residente nella città dello Stretto, avrebbe riferito ai soccorritori e agli investigatori di essere stato aggredito mentre si trovava in strada. Secondo il racconto fornito dall’uomo, una donna gli avrebbe versato addosso una sostanza corrosiva, provocandogli lesioni che hanno richiesto immediate cure mediche.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma la gravità delle ustioni ha reso necessario il trasferimento presso il Centro grandi ustionati di Catania, struttura specializzata nella gestione di questo tipo di traumi. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia Messina Sud, impegnati in queste ore negli accertamenti necessari per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Aggressione con acido a Messina: la ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 25 settembre, quando l’uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso dopo essere stato colpito dalla sostanza corrosiva. La dinamica dei fatti non è ancora completamente definita. Gli investigatori stanno verificando il racconto della vittima e raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto prima, durante e dopo l’aggressione. Secondo la prima ricostruzione fornita dall’uomo, l’attacco sarebbe avvenuto in strada, in un momento in cui si sarebbe trovato nei pressi della zona interessata dall’episodio.

Resta da chiarire anche il rapporto tra la vittima e la presunta autrice del gesto, oltre all’eventuale presenza di una discussione o di una lite che potrebbe aver preceduto l’aggressione. I Carabinieri di Messina stanno effettuando verifiche approfondite per accertare la sequenza degli eventi e individuare con precisione responsabilità e motivazioni.

Uomo ustionato con acido: il trasferimento al Centro grandi ustionati di Catania

Dopo il primo intervento sanitario al Policlinico di Messina, i medici hanno valutato la necessità di un trasferimento presso una struttura altamente specializzata. Le ustioni da acido possono infatti provocare danni profondi ai tessuti e richiedono spesso un trattamento specifico, soprattutto quando le lesioni interessano aree delicate del corpo o presentano una particolare estensione. Per questo motivo il 58enne è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Catania, dove potrà ricevere ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Le condizioni dell’uomo, secondo le informazioni disponibili, non desterebbero un pericolo immediato per la vita, ma l’episodio resta grave per la natura della sostanza utilizzata e per le conseguenze fisiche riportate.

Indagini dei Carabinieri a Messina: sotto esame testimonianze e possibili elementi utili

L’attività investigativa è affidata ai Carabinieri della Compagnia Messina Sud, che stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire il quadro completo. Gli investigatori dovranno verificare diversi aspetti della vicenda, a partire dalla dinamica dell’aggressione fino all’identificazione della donna indicata dalla vittima come responsabile del gesto. Saranno fondamentali eventuali testimonianze, le immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ogni altro elemento utile a confermare o chiarire la ricostruzione fornita. Come sempre nelle prime fasi di un’indagine, gli accertamenti sono in corso e sarà necessario attendere gli sviluppi investigativi per avere un quadro definitivo dei fatti.

L’acido come arma impropria: un fenomeno che richiede particolare attenzione

Gli episodi in cui vengono utilizzate sostanze corrosive rappresentano una particolare forma di violenza perché possono causare conseguenze fisiche importanti anche senza l’utilizzo di armi tradizionali. L’acido, a contatto con la pelle, può provocare ustioni chimiche e lesioni che possono richiedere percorsi terapeutici lunghi e complessi. La gestione medica di queste ferite prevede interventi tempestivi per limitare i danni ai tessuti e prevenire complicazioni. Per questo motivo il trasferimento nei centri specializzati rappresenta spesso un passaggio fondamentale nel percorso di cura. Il caso di Messina riporta dunque l’attenzione su un fenomeno delicato, sul quale le autorità mantengono alta l’attenzione sia per gli aspetti investigativi sia per quelli legati alla prevenzione.

Messina, la comunità attende gli sviluppi dell’inchiesta

L’episodio ha suscitato attenzione in città per la particolare modalità dell’aggressione e per il coinvolgimento di un professionista di 58 anni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni precise dell’uomo né sull’identità della persona che avrebbe compiuto il gesto. Le prossime ore saranno decisive per gli sviluppi delle indagini a Messina: gli investigatori stanno lavorando per chiarire il contesto della vicenda, stabilire cosa abbia provocato l’episodio e ricostruire ogni passaggio dell’aggressione. La priorità resta ora duplice: da un lato garantire alla vittima le migliori cure possibili presso il Centro grandi ustionati di Catania, dall’altro fare piena luce su quanto accaduto attraverso il lavoro degli inquirenti.