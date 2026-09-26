Messina, avvocato aggredito con l’acido: “mi ha colpito all’improvviso, avevo i vestiti bruciati”

“È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo”. Sono le parole dell’avvocato Pierfrancesco Broccio, originario del villaggio di Santo Stefano Medio a Messina, vittima di una aggressione avvenuta ieri sera, quando una sua cliente gli avrebbe lanciato addosso dell’acido. Il legale, all’Ansa, ha raccontato i momenti di paura vissuti durante l’aggressione, spiegando di essere “fortunatamente fuori pericolo”. L’attacco, secondo il racconto dell’avvocato, sarebbe avvenuto in modo improvviso e senza che ci fossero stati segnali premonitori.

L’aggressione con l’acido: il racconto dell’avvocato Broccio

Ricostruendo quanto accaduto, l’avvocato ha spiegato che la donna lo avrebbe avvicinato con una richiesta apparentemente normale, prima di compiere il gesto. “Appena mi ha visto – aggiunge – mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso”. “Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo”, ha raccontato Broccio. Dopo essere stato colpito, il legale ha cercato immediatamente di mettersi al riparo: “mi sono chiuso nell’auto e sono scappato sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido”. “Io non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta”, ha spiegato.

L’avvocato: “mai avuto contrasti personali”

Nel tentativo di ricostruire cosa possa aver spinto la donna a compiere l’aggressione, Broccio ha spiegato di non avere mai avuto contrasti personali con lei. Secondo il racconto dell’avvocato, l’unico momento di possibile tensione sarebbe legato a una vicenda giudiziaria nella quale aveva invitato la cliente a raccontare la verità. “L’unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora”, ha dichiarato.

La donna è fuggita dopo l’aggressione: ricerche in corso

Dopo aver colpito l’avvocato, la donna si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarla. “Dopo l’aggressione, conclude l’avvocato Broccio, la donna è fuggita, gli investitori sanno chi è, e la stanno cercando”, ha riferito il legale.