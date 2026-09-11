Memorial Sant’Ambrogio 2026, si gioca sabato in gara unica: l’avversaria della Viola

Sabato sera speciale per la Viola. Anche durante i festeggiamenti per la Santa Patrona della città, il basket non si ferma e regala un antipasto più gustoso del famoso “panino cu satizzu”. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria va in scena un vero e proprio assaggio di regular season, in back to back dalla settimana precedente. Saranno ancora Viola e Piazza Armerina a dividersi il parquet, questa volta a cambi invertiti.

I reggini, vittoriosi nella gara di sabato scorso per 59-81, questa svolta ospiteranno i siciliani al PalaCalafiore per il Trofeo Sant’Ambrogio. Cambia il format dello storico torneo di preseason estiva arrivato alla 49ª edizione: si giocherà in gara singola. Interessante vedere i neroarancio dal vivo, contro una diretta concorrente, fra le più accreditate del torneo insieme a Brescia. Tanti i volti nuovi fra i reggini, a iniziare dal coach, Michele Carrea, proseguendo per Love, Diouf, il ritrovato Taflaj, Romeo Donadoni, Markovic, la sorpresa Calvellini che si sono uniti ai riconfermati Maresca, Marini, Clark e Fiusco. Palla a due alle 18:00 di sabato 12 settembre.