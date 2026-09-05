Viola, ottimo test match contro Piazza Armerina: successo 59-81 contro un’avversaria del girone

Buona la prima e anche la seconda. Dopo il successo contro Ruvo, la preparazione estiva della Viola prosegue con un altro successo. Sfida intrigante quella disputatasi questa sera alla palestra “Leonardo Da Vinci” di Catania contro Piazza Armerina, promossa due stagioni fa dalla B2 nello stesso girone dei neroarancio e, nel prossimo campionato, avversaria dei ragazzi di coach Carrea.
Neroarancio sotto 17-14 nel primo quarto, poi in crescita nel resto dell’incontro: 15-29 / 19-16 / 7-22 i parziali rimanenti, con il punteggio finale che recita 59-81.