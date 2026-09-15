Maltempo Reggio Calabria, annullati il concerto e i fuochi d’artificio di Festa di Madonna: centro storico allagato

Il Sindaco Francesco Cannizzaro ha ufficialmente comunicato l’annullamento di tutti gli eventi in programma per la serata conclusiva della Festa di Madonna. A causa del violento nubifragio che sta allagando il centro cittadino e delle avverse condizioni meteo, l’Amministrazione comunale ha disposto la cancellazione definitiva sia del concerto di Alessandro Mannarino in piazza Indipendenza, sia dello spettacolo pirotecnico previsto sul Lungomare Falcomatà.

La scelta si è resa inevitabile per garantire la sicurezza dei cittadini e permettere alla Protezione Civile e ai soccorsi di intervenire tempestivamente sulle criticità idrogeologiche causate dalla pioggia battente. A seguito del forte maltempo che ha colpito la città di Reggio Calabria questa sera, nella zona collinare della città, i quartieri sono al buio.

Maltempo a Reggio Calabria, Lungomare completamente allagato e festa annullata