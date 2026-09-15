Maltempo, Reggio Calabria sotto il diluvio per la seconda serata consecutiva: freddo eccezionale, centro allagato. Concerto e fuochi d’artificio annullati

La situazione meteorologica su Reggio Calabria è letteralmente degenerata nel corso della serata di oggi, martedì 15 settembre. Un violento blitz temporalesco ha investito in pieno l’area urbana, trasformando le strade del centro cittadino in veri e propri fiumi in piena. Il centro allagato e la pioggia battente, che sta cadendo a dirotto senza sosta, sono accompagnati da un impressionante crollo termico. Alle ore 22:40 i termometri urbani hanno registrato una temperatura eccezionale di appena +19°C, un valore clamoroso per la metà di settembre e decisamente più vicino alle medie climatologiche di fine ottobre. L’aria fresca spinta dal vortice depressionario ha spazzato via in poche ore ogni residuo d’estate, precipitando la città in un clima rigido e pienamente autunnale. In centro sono già caduti in pochi minuti oltre 15mm di pioggia.

Festa di Madonna al bivio: incertezza per il concerto di Mannarino e i fuochi d’artificio

L’ondata di maltempo a Reggio Calabria è arrivata nel momento più critico dell’anno per la comunità locale, proprio durante la serata conclusiva dei festeggiamenti in onore della Festa di Madonna, patrona della città. Il grande evento della serata, l’attesissimo concerto di Alessandro Mannarino previsto per le ore 22:00 nella cornice di piazza Indipendenza, è stato momentaneamente bloccato dal nubifragio. L’Amministrazione comunale è al lavoro in queste ore convulse per monitorare l’evoluzione dei radar meteo e valutare il da farsi insieme ai tecnici e alla protezione civile. Allo stato attuale regna la massima incertezza: in caso di un miglioramento repentino delle condizioni atmosferiche il concerto potrà prendere il via, ma se la pioggia continuerà a cadere con questa intensità, la cancellazione definitiva diventerà inevitabile. La medesima sorte pende sul tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico della mezzanotte, in programma sul Lungomare Falcomatà. Tutto è attualmente sospeso e la decisione finale dipenderà da quanto accadrà nei prossimi 15 minuti: un eventuale e rapido schiarita potrebbe salvare la festa, altrimenti l’intero programma della serata conclusiva salterà definitivamente.

AGGIORNAMENTO: il Sindaco Cannizzaro ha comunicato l’annullamento di tutti gli eventi.

La smentita della psicosi del caldo: l’autunno è iniziato in anticipo

Quello di stasera è l’ennesimo capitolo di una settimana segnata da una svolta climatica radicale. Per Reggio Calabria si tratta infatti del quarto giorno di pioggia negli ultimi cinque, a testimonianza di una fase di forte instabilità meteorologica che dura ormai da diversi giorni con temperature costantemente al di sotto delle medie della stagione. Questa realtà contrasta in modo stridente con le infuocate polemiche di solo una settimana fa, quando presidi, associazioni e famiglie chiedevano a gran voce di rinviare ulteriormente il rientro a scuola a causa di una presunta psicosi del caldo. Le previsioni dei bollettini meteo avevano già indicato con assoluta precisione la fine imminente della stagione estiva e l’arrivo prolungato di correnti fredde e perturbazioni. L’autunno è iniziato in netto anticipo, ponendo una fine brusca e definitiva al caldo africano e smentendo ogni timore della vigilia.

Previsioni meteo prossimi giorni: nuove piogge e temporali nel fine settimana

Il quadro atmosferico sul Mediterraneo centrale non accenna a stabilizzarsi. L’azione del ciclone continuerà a condizionare il meteo nel meridione d’Italia anche nelle prossime ore, mantenendo i termometri su valori decisamente bassi e l’atmosfera estremamente vivace. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici indicano che l’attuale pausa sarà solo temporanea. Altre piogge e temporali torneranno a colpire il territorio reggino e la Calabria nel corso dei prossimi giorni. La fase più intensa di questa nuova onda di maltempo è attesa proprio nel fine settimana, in particolare tra sabato 19 e domenica 20 settembre, quando un nuovo impulso di aria fredda e instabile valicherà i monti della regione provocando ulteriori precipitazioni abbondanti e un nuovo calo delle temperature.

Maltempo a Reggio Calabria, forte pioggia in centro città nella serata della festa

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: