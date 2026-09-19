Maltempo nello Stretto, nubifragi e allagamenti a Messina: città sommersa dalla pioggia. Tuoni e forte vento anche a Reggio Calabria

Un’intensa fase di maltempo sta colpendo in queste ore lo Stretto di Messina, con un’ondata di piogge torrenziali, temporali e forti tuoni che sta interessando sia la costa siciliana sia quella calabrese. La situazione più critica si registra a Messina, dove il violento acquazzone ha provocato estesi allagamenti in diverse zone della città, trasformando numerose strade in veri e propri corsi d’acqua. Nel centro di Messina sono caduti oltre 20 mm di pioggia, sulle colline del centro cittadino addirittura oltre 50 mm di pioggia. Il peggioramento era atteso nell’ambito di una fase di instabilità atmosferica che sta interessando il Sud Italia, con particolare coinvolgimento della Sicilia e della Calabria. Le correnti umide e i contrasti termici hanno favorito lo sviluppo di celle temporalesche molto intense, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi ristretti.

Messina sotto la pioggia: strade allagate e disagi in città

A Messina il temporale ha assunto caratteristiche particolarmente intense, con precipitazioni abbondanti che hanno messo in difficoltà il sistema di drenaggio urbano. In pochi minuti diverse aree della città sono state interessate da allagamenti, con accumuli d’acqua sulle carreggiate e rallentamenti alla viabilità. Le strade sono state invase dall’acqua e diversi automobilisti costretti a procedere con prudenza e una forte riduzione della visibilità a causa della pioggia intensa. Il fenomeno è stato accompagnato da una lunga sequenza di tuoni e fulminazioni, segnale della presenza di una struttura temporalesca particolarmente attiva. Le condizioni meteorologiche hanno determinato un rapido peggioramento rispetto alle ore precedenti, con il cielo diventato improvvisamente scuro e l’arrivo di rovesci violenti.

Temporali anche a Reggio Calabria: lo Stretto colpito su entrambi i versanti

Il fronte temporalesco non ha interessato soltanto la sponda siciliana. Anche Reggio Calabria è stata raggiunta dalla fase di maltempo, con pioggia intensa, tuoni e attività elettrica. Sul versante calabrese dello Stretto di Messina il peggioramento ha determinato un brusco cambio delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni localmente intense e un’atmosfera tipicamente autunnale dopo una fase caratterizzata da temperature ancora elevate. La particolare conformazione geografica dello Stretto, incastonato tra i rilievi dei Peloritani e dell’Aspromonte, può favorire in queste situazioni lo sviluppo di fenomeni molto localizzati e intensi, con differenze significative anche tra quartieri vicini.

Il rischio dei fenomeni estremi: nubifragi, allagamenti e possibili criticità

Gli episodi di maltempo intenso come quello in corso evidenziano ancora una volta la vulnerabilità dei centri urbani quando precipitazioni molto forti si concentrano in tempi brevi. I nubifragi possono provocare rapidamente accumuli d’acqua nelle zone più depresse, soprattutto dove tombini, caditoie e sistemi di smaltimento delle acque non riescono a gestire il volume eccezionale delle precipitazioni. La situazione richiede particolare attenzione soprattutto nelle aree caratterizzate da pendenze, sottopassi, strade costiere e zone dove l’acqua tende naturalmente a raccogliersi. In presenza di temporali intensi è fondamentale prestare attenzione alla guida e limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi più critiche.

Stretto di Messina nel mirino del maltempo: evoluzione nelle prossime ore

La fase perturbata continuerà a interessare il Sud Italia, con la possibilità di ulteriori rovesci e temporali nelle prossime ore. Le condizioni resteranno instabili tra Messina, Reggio Calabria e le aree costiere dello Stretto, con fenomeni che potranno risultare intermittenti ma localmente ancora intensi. La dinamica atmosferica resta quella tipica delle configurazioni autunnali caratterizzate da aria più fresca in quota che interagisce con il caldo e l’umidità presenti nei bassi strati dell’atmosfera, creando condizioni favorevoli alla formazione di temporali anche violenti.

Lo Stretto di Messina vive dunque ore di forte instabilità, con Messina allagata dalla pioggia intensa e Reggio Calabria colpita da temporali e tuoni: un nuovo episodio di maltempo che conferma la necessità di una costante attenzione verso gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti nel Mediterraneo.