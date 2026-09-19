Maltempo, violentissimo temporale sullo Stretto: Messina in ginocchio, tempesta anche a Reggio. Danni sulle spiagge, ma era tutto previsto (ed è solo l’inizio!)

La violenta offensiva dell’autunno ha fatto il suo definitivo e dirompente ingresso sul Meridione italiano, rispecchiando con una precisione chirurgica quanto annunciato con largo anticipo. Esattamente come previsto dai bollettini meteo dei giorni scorsi e confermato nelle scorse ore dalle previsioni meteo di MeteoWeb, una colossale struttura perturbata ha investito in pieno le regioni meridionali. L’evoluzione sinottica descritta dagli esperti si è trasformata in realtà già nella prima parte della giornata di oggi, sabato 19 settembre, quando l’imponente fronte atmosferico ha scaricato tutta la sua carica energetica lungo l’asse tirrenico.

Il sistema temporalesco si è originato sul Basso Tirreno traendo vigore dalle acque marine ancora decisamente calde. Durante la notte la perturbazione ha attraversato l’Italia centrale flagellando con nubifragi e frequenti scariche elettriche prima l’area metropolitana di Roma e successivamente la città di Napoli. Spingendosi gradualmente verso sud, il groppo temporalesco ha raggiunto all’alba l’arcipelago delle Isole Eolie, oscurando il cielo e portando rovesci di inusitata violenza con mareggiate lungo i litorali insulari. Nel cuore della mattinata il fronte di instabilità è arrivato a toccare in contemporanea le coste della Sicilia e della Calabria, sfondando con inaudita potenza nell’area dello Stretto di Messina.

Terzo nubifragio settimanale sullo Stretto: gravi allagamenti e situazione critica a Messina

L’area dello Stretto di Messina si trova nuovamente al centro di una vera e propria emergenza meteorologica. Per questo braccio di mare e per le città che vi si affacciano si tratta del terzo forte temporale della settimana, arrivato a brevissima distanza dalla violenta burrasca di lunedì sera e dalle intense precipitazioni che avevano già creato enormi disagi nella serata di martedì, quando il maltempo aveva fatto saltare tutti gli eventi della festa patronale di Reggio Calabria. In questi minuti la situazione è andata ulteriormente peggiorando, assumendo contorni di spiccata criticità su entrambe le sponde.

Sul versante siciliano la città di Messina è piombata nel caos a causa di una spaventosa quantità d’acqua caduta in un lasso di tempo estremamente ridotto. A Messina ci sono gravi allagamenti e la situazione è critica in diversi quartieri, con le arterie stradali principali trasformate in veri e propri fiumi in piuma. L’acqua ha invaso scantinati, sottopassi e locali commerciali, bloccando la circolazione automobilistica e mettendo a dura prova i sistemi di drenaggio urbano. Il panorama sullo Stretto appare surreale: il cielo si è oscurato assumendo tonalità plumbee, mentre la pioggia cade a dirotto accompagnata da continui tuoni e saette, fitte grandinate e fortissime raffiche di vento che riducono la visibilità a pochi metri.

Reggio Calabria sotto il diluvio: temperature in crollo e lidi devastati a Catona

Sulla sponda calabra dello Stretto il quadro meteorologico è identicamente drammatico e caratterizzato da fenomeni estremi. A Reggio Calabria diluvia ovunque, con precipitazioni torrenziali che stanno interessando l’intero territorio comunale, dal centro storico fino alle frazioni collinari e alla zona nord. Il passaggio della linea di squall line è stato accompagnato da un repentino crollo termico, con la temperatura in picchiata che ha fatto registrare un calo di oltre dieci gradi rispetto alle medie dei giorni scorsi. Il forte vento da Nord-Ovest spazza le vie cittadine rendendo la deambulazione difficoltosa e creando notevoli pericoli per la caduta di rami e segnaletica.

I danni maggiori causati dalla furia eolico-marittima si registrano lungo il litorale settentrionale reggino. Sulla nota spiaggia a Catona i lidi sono danneggiati e gli ombrelloni travolti dal vento, con le strutture balneari stagionali letteralmente sventrate dalle raffiche uraganiche. Le raffiche di downburst legate al temporale hanno sradicato gazebo, divelto recinzioni e scagliato le attrezzature da spiaggia a decine di metri di distanza, radendo al suolo ciò che restava delle strutture estive e testimoniando la violenza inaudita con cui il fronte freddo ha impattato sulla costa.

Nuovi groppi temporaleschi in risalita dal Canale di Sicilia

La situazione è destinata a rimanere estremamente delicata anche per le prossime ore a causa della continua alimentazione instabile dal Mediterraneo meridionale. L’analisi dei radar meteorologici evidenzia la presenza di altri groppi temporaleschi in fase di formazione e rigenerazione sul Canale di Sicilia. Questi imponenti nuclei convettivi stanno risalendo verso nord-est, muovendosi rapidamente lungo la Sicilia centrale e orientale per poi puntare direttamente verso le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

La presenza di questi nuovi focolai temporaleschi prefigura un pomeriggio e una serata fortemente tempestosi su tutto il Sud Italia, con la Calabria e la Sicilia esposte in prima linea al rischio di ulteriori nubifragi stazionari. La saturazione dei terreni, provocata dalle piogge incessanti degli ultimi giorni, accresce in modo esponenziale il pericolo di dissesti idrogeologici, frane lungo i versanti collinari e improvvise piene dei torrenti che solcano la dorsale appenninica e peloritana.

Allerta Meteo per Domenica 20 Settembre: il maltempo insiste per tutto il weekend

Le prospettive per le prossime trentasei ore non lasciano spazio a dubbi: il maltempo continuerà così tutto il weekend, garantendo un contesto atmosferico pienamente perturbato e autunnale. Per la giornata di domani, domenica 20 settembre, i modelli matematici a indicazione locale mostrano uno scenario se possibile ancora più severo rispetto a quello odierno. L’affondo definitivo della saccatura depressionaria di matrice polare-marittima manterrà attivo un canale di correnti instabili e molto fredde in quota.

Nella giornata di domenica si prevedono nuovi e ripetuti passaggi temporaleschi che continueranno a tempestare le coste e le zone interne di Calabria e Sicilia, estendendosi a macchia d’olio verso Basilicata e Puglia. Siamo ormai in pieno autunno, con un radicale cambio di stagione che ha spazzato via in maniera definitiva il caldo estivo. La popolazione locale è invitata a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari, in attesa di un graduale e lento miglioramento delle condizioni atmosferiche previsto soltanto all’inizio della prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: