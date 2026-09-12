Madonna della Consolazione, Milia: “l’abbraccio di Reggio alla Sacra Effigie è un’emozione unica. Viva Maria”

Milia alla sua prima processione da presidente del consiglio: “La fede e la devozione del popolo reggino si rinnovano ogni anno con una forza straordinaria, dimostrando il legame indissolubile con la Venerata Effigie della Madonna della Consolazione”

Milia

“Partecipare alla prima processione da Presidente del Consiglio comunale della Città ha rappresentato per me un onore immenso. Il senso di comunità e delle istituzioni, il nostro Credo, la nostra città, sono qualcosa di unico”. Con queste parole il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, esprime profonda emozione e gratitudine a margine della tradizionale processione in onore di Maria Santissima della Consolazione, Patrona e protettrice della città. “La fede e la devozione del popolo reggino – prosegue Milia – si rinnovano ogni anno con una forza straordinaria, dimostrando quanto sia solido e indissolubile il legame tra la nostra comunità e la Venerata Effigie della Madonna della Consolazione. È nei momenti come questo che Reggio ritrova il senso più autentico del proprio essere unita, stringendosi attorno ai propri valori religiosi, culturali e identitari, seppur in un momento di profonda tristezza per la tragica scomparsa della giovane Anthea Ranieri, per la quale tutti preghiamo”.

“In questa giornata di profonda spiritualità e partecipazione ho avuto l’onore di rappresentare l’intero Consiglio comunale, al fianco del Sindaco Francesco Cannizzaro e di tutta la Giunta: un orgoglio per chi, come me, ha vissuto questo appuntamento nella scorsa consiliatura dai banchi dell’opposizione e che oggi, con rinnovato entusiasmo, rafforza la responsabilità di servire Reggio e le sue istituzioni con impegno e dedizione quotidiana”, conclude il Presidente.

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