Reggio Calabria, iniziata la processione della Madonna della Consolazione: la Vara dall’Eremo verso il Duomo tra migliaia di fedeli | FOTO e VIDEO

È iniziata alle 8:00 di questa mattina la processione della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti e partecipati della città. I portatori della Vara, con il quadro della Madonna della Consolazione sulle spalle, hanno avviato il lungo percorso dall’Eremo verso il Duomo di Reggio Calabria, dove l’immagine sacra resterà custodita per alcuni mesi. Il momento del trasferimento rappresenta una delle fasi più importanti delle celebrazioni dedicate alla Patrona della città, un rito che ogni anno richiama migliaia di persone lungo le strade del centro storico reggino, unite dalla fede e dalla tradizione.

Migliaia di fedeli in processione nonostante il tempo incerto

Fin dalle prime ore della mattina sono stati numerosi i fedeli presenti all’Eremo per accompagnare l’uscita del quadro e partecipare alla processione. Molti hanno trascorso la notte in veglia di preghiera, attendendo l’inizio del corteo religioso e il momento in cui la Madonna avrebbe lasciato il suo santuario. La partecipazione popolare non è stata frenata dalle condizioni meteorologiche incerte. Il cielo sopra Reggio Calabria si presenta variabile e con il rischio di qualche precipitazione, ma sono tantissimi i cittadini che hanno scelto comunque di seguire la Vara della Madonna della Consolazione lungo il percorso.

Una tradizione che unisce fede, storia e identità reggina

La processione della Madonna della Consolazione rappresenta da secoli uno dei simboli più profondi dell’identità religiosa e culturale di Reggio Calabria. Il passaggio del quadro dall’Eremo alla Cattedrale segna l’inizio del periodo in cui la Patrona rimane nel cuore della città, accompagnata dalla devozione di residenti e visitatori. Il cammino dei portatori della Vara, con il peso dell’antico quadro sostenuto lungo le vie cittadine, è ancora oggi vissuto come un gesto di grande significato spirituale e di appartenenza collettiva. La giornata proseguirà con i momenti religiosi e le celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione, in un clima di partecipazione che, nonostante il meteo incerto, conferma il forte legame tra la città e la sua Patrona.

La prima processione con il nuovo sindaco Francesco Cannizzaro

Quella del 2026 è una processione della Madonna della Consolazione dal significato particolare anche sul piano istituzionale, perché rappresenta la prima partecipazione all’evento religioso del nuovo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Il primo cittadino ha preso parte alle celebrazioni insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, accompagnando uno dei momenti più importanti della tradizione cittadina.

Presenti anche il senatore Tilde Minasi, il vicesindaco Mariagrazia Arena e il senatore Nicola Irto, che hanno partecipato al rito che unisce fede, storia e identità della comunità reggina. La presenza delle istituzioni ha sottolineato ancora una volta il valore della Festa della Madonna della Consolazione, appuntamento che ogni anno coinvolge l’intera città e richiama migliaia di fedeli lungo il percorso dall’Eremo fino al Duomo.