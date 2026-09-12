Madonna della Consolazione, Cirillo emozionato: “lo sguardo verso Palazzo Campanella è stato un abbraccio ai calabresi”

“Vedere la Sacra Effigie rivolta verso Palazzo Campanella è stato un momento di profonda emozione. In quello sguardo abbiamo sentito l’abbraccio della Madonna della Consolazione alla casa di tutti i calabresi”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, dopo il tradizionale omaggio reso questa mattina, insieme a dirigenti, funzionari, dipendenti dell’Ente e alle loro famiglie, in occasione del passaggio e della sosta della Vara davanti alla sede dell’Assemblea legislativa, lungo via Cardinale Portanova. “La festa della Madonna della Consolazione è il momento in cui Reggio ritrova la parte più profonda della propria identità e rinnova un legame di fede, affidamento e speranza che attraversa i secoli e le generazioni”, evidenzia Cirillo.

“Al passaggio della Vara, la città si riconosce in un unico abbraccio”

“Al passaggio della Vara, la città si riconosce in un unico abbraccio, portando ai piedi della Madre preghiere, gratitudine, ferite e attese. Palazzo Campanella sorge lungo lo storico percorso che conduce la Patrona dall’Eremo verso il cuore della città: per questo abbiamo voluto che il Consiglio regionale partecipasse pienamente alle celebrazioni insieme alla città di Reggio Calabria. Da qui la scelta di aprire il Palazzo ai cittadini e ai fedeli con la mostra “Consolazione, culti, devozione, memoria e comunità”, di illuminare d’azzurro la sede e proiettare sulla facciata i volti della Madonna e del Bambino raffigurati nel venerato Quadro. Un percorso che proseguirà con la presentazione della nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”, per custodire e trasmettere questo patrimonio anche alle nuove generazioni. Consolare significa non lasciare solo chi soffre, ascoltare e trasformare la solidarietà in responsabilità concreta. È un messaggio che interpella anche le istituzioni, chiamate a prendersi cura dei più fragili e a difendere la dignità di ciascuno. La Madonna protegga Reggio, i calabresi vicini e lontani e quanti lavorano per il bene comune. Il suo sguardo ci aiuti a costruire una Calabria più unita, solidale e giusta”, conclude Cirillo.