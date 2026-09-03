Longo rischia l’esonero? Il Catania esce allo scoperto: la decisione dopo un inizio da incubo

Emilio Longo resta l’allenatore del Catania. Dopo un inizio di stagione complicato e le indiscrezioni su un possibile cambio in panchina, il club rossazzurro ha diffuso una nota ufficiale per confermare la fiducia nei confronti del tecnico e del suo staff. La società ha spiegato che la proprietà e i vertici dirigenziali continuano a credere nel lavoro dell’allenatore, pur riconoscendo la necessità di un cambio di passo immediato sul piano tecnico e dei risultati.

La nota diffusa dal club chiarisce la posizione della società dopo le ultime prestazioni negative e dopo le voci circolate nelle ultime ore. “Emilio Longo gode di massima fiducia da parte del club e della sua proprietà. Grella e Varrà hanno espresso questo concetto chiaro e forte a mister, staff e squadra. Con l’allenatore è stato analizzato il momento tecnico per cui occorre una decisa e immediata sterzata”. Un messaggio che conferma quindi la volontà del Catania di proseguire con Longo alla guida della squadra, ma allo stesso tempo evidenzia la necessità di una reazione dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Due sconfitte in campionato e il ko pesante contro il Savoia

Il momento del Catania, infatti, non è semplice. La squadra ha iniziato il campionato con due sconfitte, un bilancio che ha inevitabilmente alimentato dubbi e malumori nell’ambiente rossazzurro. A pesare è soprattutto la pesante eliminazione in Coppa Italia Serie C, arrivata ieri sera allo stadio Massimino contro il neopromosso Savoia. Il risultato finale, 0-3, ha scatenato la contestazione dei tifosi, con cori ironici, fischi e proteste rivolte alla squadra. Una situazione delicata considerando che la stagione è appena iniziata e che la sconfitta interna ha aumentato la pressione attorno al gruppo e all’allenatore.

La decisione del club è dunque quella di confermare Longo, puntando sulla possibilità di invertire rapidamente la rotta. Grella e Varrà hanno comunicato direttamente a tecnico, staff e squadra la propria posizione, ribadendo la fiducia ma chiedendo una risposta concreta sul campo. Al momento, quindi, il Catania non cambia guida tecnica: la panchina di Emilio Longo resta salda, ma il prossimo periodo sarà decisivo per valutare la capacità della squadra di reagire e dare una svolta alla stagione.