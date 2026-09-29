Loizzo: “la vittoria di Roscioli è importante, ma ora non si trascuri la legge sugli idonei”

“La vittoria di Reggio Calabria dà più forza al centrodestra. E conferma la bontà dell’unità della coalizione. La Lega è viva più che mai e ha dato il suo contributo determinante. Il centrodestra è forte se rimane unito”. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega, che commenta il successo di Roscioli alle Suppletive ma conferma l’attenzione massima sulla legge degli idonei. “Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo dare risposte alle categorie sociali. Per questo spero che la legge sugli idonei venga licenziata tenendo conto anche degli enti locali e dell’attuazione della legge 150. È un dovere rispetto ad istanze sociali e politiche che non possiamo trascurare”.