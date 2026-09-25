L’impegno di Cannizzaro davanti a Heba Hagrass: “tavolo permanente e 10 pullmini per disabili” | VIDEO

Non solo una visita istituzionale, di facciata, una passerella da incensare sul momento, per poi dimenticarsene già il giorno dopo, ma un impegno concreto in tema di disabilità. A prenderlo è stato il sindaco Cannizzaro, durante l’incontro con Heba Hagrass, Relatore Onu per la disabilità, giunta a Reggio Calabria per una prima volta storica (VIDEO). Il primo cittadino reggino, che ha voluto fortemente, di concerto con l’Europarlamentare Giusi Princi, la presenza di Heba Hagrass in città, ha annunciato una duplice iniziativa sul tema.

La prima è l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla disabilità che vedrà impegnata l’Amministrazione a recepire le istanze che arrivano dal territorio. La seconda riguarda la firma di una delibera, che lo stesso Cannizzaro fece approvare in Parlamento qualche anno fa, permettendo alla città di ricevere 500.000 euro per l’acquisto di 10 pullmini destinati a Reggio Calabria e provincia.

Il sindaco ha anche invitato Heba Hagrass a ritornare a Reggio Calabria, fra due anni, per testare personalmente il cambiamento della città sulla tematica della disabilità.