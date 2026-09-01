L’ex ministro Martelli su Vannacci: “ha approfittato della crisi della Lega”

L’ex ministro Claudio Martelli è intervenuto nel corso della trasmissione “Quattro di Sera” su Rete 4, affrontando il tema del consenso raccolto dal generale Roberto Vannacci e le dinamiche politiche all’interno del centrodestra. Nella trasmissione era ospite anche il sottosegretario messinese, Matilde Siracusano. Durante il programma televisivo, Martelli ha attribuito la rapida crescita del consenso di Vannacci a una fase politica caratterizzata, secondo la sua analisi, dalla crisi della Lega e dalla linea più moderata adottata da Giorgia Meloni.

Martelli sul consenso di Vannacci e sulla fase politica della Lega

Al centro dell’intervento di Claudio Martelli c’è dunque il fenomeno politico rappresentato dalla crescita del consenso attorno a Roberto Vannacci, che l’ex ministro ha collegato alla situazione vissuta dalla Lega e agli equilibri interni alla maggioranza di governo. Secondo Martelli, la combinazione tra le difficoltà del partito guidato da Matteo Salvini e la scelta di una maggiore moderazione da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe favorito l’ascesa di Vannacci nello scenario politico nazionale.

L’ipotesi del ballottaggio e il timore del centrodestra secondo Martelli

Nel corso della trasmissione “Quattro di Sera”, Martelli ha espresso anche una valutazione sull’ipotesi del ballottaggio, collegandola alla presenza politica di Vannacci e al consenso ottenuto. “A mio avviso il centrodestra vuole mettere il ballottaggio per paura di Vannacci”, ha affermato l’ex ministro durante il suo intervento televisivo. La dichiarazione di Martelli si inserisce nel dibattito sugli equilibri futuri del centrodestra e sulle possibili strategie politiche in relazione ai nuovi protagonisti della scena nazionale.

L’ex ministro ha infine aggiunto una riflessione sul rapporto tra consenso politico e responsabilità istituzionale. “E’ molto facile per chi non ha la responsabilità di decidere spararla grossa”, ha dichiarato Claudio Martelli.