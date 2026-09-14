L’entusiasmo di Futuro Nazionale Palmi per la presenza di Vannacci a Siderno: “per noi è una battaglia di riscatto”

Una “giornata di partecipazione e mobilitazione politica a Siderno” per Futuro Nazionale, che “ha incontrato cittadini e sostenitori in occasione della presenza del generale Roberto Vannacci. L’appuntamento è stato anche un momento di sostegno alla candidatura di Domenico Giannetta alle prossime elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria”. Ad affermarlo, in una nota, la componente territoriale di Palmi del movimento, che ha voluto sottolineare “il valore dell’iniziativa e il legame con il territorio reggino, rivendicando la volontà di portare avanti un progetto politico incentrato su ascolto, presenza e rilancio della Calabria”.

Al termine dell’incontro, la componente di Palmi di Futuro Nazionale ha diffuso una nota nella quale viene evidenziato il clima positivo registrato durante l’appuntamento con Vannacci e con i sostenitori del movimento. “A Siderno insieme al generale Roberto Vannacci! L’energia e l’entusiasmo della nostra gente dimostrano che siamo sulla strada giusta: la Calabria merita di guardare al futuro con coraggio, determinazione e risposte concrete. Con il movimento Futuro Nazionale e la candidatura di Domenico Giannetta alle prossime elezioni suppletive, siamo pronti a dare voce e dignità a tutto il nostro territorio reggino“, si legge nella nota.

Il Comitato Palmi 1028 al fianco del progetto politico

Nel corso dell’iniziativa è stata sottolineata anche la presenza del Comitato Palmi 1028, indicato come parte integrante della mobilitazione territoriale a sostegno del progetto di Futuro Nazionale. “Presenterà e darà il suo contributo anche la nostra comunità territoriale: immancabile la presenza del Comitato Palmi 1028, con il presidente Rosario Runci e la moglie Carmela Campagna, compatto a fianco di questo progetto di rilancio per la nostra terra!“, afferma la componente palmisana del movimento.

Nel messaggio diffuso dopo l’incontro vengono ribaditi anche alcuni dei temi sui quali Futuro Nazionale intende concentrare la propria azione politica, a partire dal rapporto diretto con i cittadini e dalla valorizzazione delle realtà locali. Tra gli obiettivi indicati ci sono la presenza costante sul territorio e l’ascolto delle esigenze della Locride, della Piana di Gioia Tauro e dell’intera provincia di Reggio Calabria, insieme a una politica definita “di territorio”, portata avanti da chi vive quotidianamente la realtà calabrese.

“Un grazie di cuore a tutti i cittadini, agli amici e ai sostenitori che hanno riempito la sala facendo sentire il loro calore. Questa non è solo una campagna elettorale, è una battaglia per il riscatto della nostra terra“, conclude la nota di Futuro Nazionale. “Noi ci crediamo, insieme si vince!“, è il messaggio finale lanciato dal movimento in vista del prossimo appuntamento elettorale.