Suppletive Reggio Calabria, Vannacci a Siderno per Giannetta: “questa terra si merita un candidato reggino, qui per vincere”. E su ‘ndrangheta e migranti…

Roberto Vannacci è arrivato a Siderno per una tappa elettorale in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, in programma tra due settimane. Il generale e leader di Futuro Nazionale ha incontrato i giornalisti nella Locride prima dell’evento organizzato a sostegno del candidato Mimmo Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale che, dopo oltre vent’anni di militanza nel partito azzurro, ha scelto di correre con una nuova formazione politica. Futuro Nazionale, infatti, si presenta per la prima volta autonomamente come forza alternativa sia al CentroDestra sia al CentroSinistra, puntando su una candidatura territoriale e su un progetto politico distinto dagli schieramenti tradizionali.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Roberto Vannacci ha ribadito la volontà di puntare su un candidato legato al territorio, sottolineando la necessità che Reggio Calabria sia rappresentata da una figura che conosca realmente la realtà locale. “Questo territorio si merita un candidato reggino, è un luogo che merita di essere protetto. Siamo qua per vincere e per dare dignità a questa terra. Il candidato non deve aver bisogno del navigatore per arrivare a Siderno e il nostro candidato conosce Siderno, quando finisce torna a casa, non rientra a Milano”.

Il generale ha poi affrontato il tema della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata, estendendo il discorso anche alla sicurezza quotidiana dei cittadini e delle famiglie. “La lotta alla ‘ndrangheta? Col massimo delle nostre responsabilità e delle nostre forze. Ma non solo la ‘ndrangheta, in generale anche la criminalità. Voi siete fortunati qui in Calabria, ma non tutte le mamme in Italia sono contente, hanno paura e aspettano il messaggino del figlio per dirgli che sono arrivati a scuola o a casa”.

Immigrazione e sicurezza al centro del programma di Futuro Nazionale

Tra i temi affrontati da Vannacci anche quello dell’immigrazione, con una posizione netta sui flussi migratori e sulle politiche per gli stranieri irregolari. “Dobbiamo rimpatriare tutti gli illegali, bloccare i flussi, e poi dovremo rendere impossibile la vita agli immigrati irregolari, gli limiteremo al minimo tutti i sussidi. La nostra è una Destra diversa, non vuole essere una Destra che faccia gli inciuci”. Vannacci ha poi criticato gli accordi politici raggiunti in Parlamento sul tema delle preferenze, rilanciando la candidatura di Giannetta come espressione diretta del territorio reggino. “Quello che hanno fatto ieri al Senato, con le preferenze, è un inciucio, una presa in giro, si tratta di preferenze farlocche. Vince e vincerà il nuovo modello della Destra, quello che Giannetta rappresenta, un reggino, meritocratico, questo territorio non si fa imporre un candidato per Reggio Calabria”.

Nel finale del suo intervento il generale ha sottolineato la disponibilità del candidato di Futuro Nazionale al confronto pubblico con gli altri aspiranti parlamentari. “Il candidato Roscioli rifiuta i confronti tra candidati, il nostro Giannetta non solo va a tutti, ma gira anche molto nel territorio”.