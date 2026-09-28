Lazio da record in serie A, Lotito: “ho fatto una squadra da combattimento, Gattuso è pugnace come me e vinciamo con lavoro e umiltà”

Il patron della Reggina e della Lazio, Claudio Lotito, nel corso dell’intervista rilasciata ieri ai microfoni di StrettoWeb, ha avuto l’occasione di parlare anche dello straordinario avvio di campionato del club biancoceleste, mai così in alto dopo 5 giornate di serie A, primo in classifica con 4 vittorie e un pareggio. Lotito ha innanzitutto rivendicato la scelta di Gattuso come nuovo allenatore, “è stata voluta, nel senso che volevo una persona che interpretasse il mio carattere, infatti noi abbiamo lo stesso carattere, pugnace, determinato, mai remissivo. Noi combattiamo fino alla fine“.

Rispondendo alla nostra domanda su come sta vivendo questo momento, ha dimostrato tutta la sua serietà: avrebbe potuto gonfiare il petto, rispondere in modo pesante a chi lo critica, e invece ha parlato di umiltà e operosità alla base della sua filosofia, con le solite citazioni particolarmente colte e ricche di significato. “Sto vivendo questo momento – ha detto Lotito – con molta umiltà, perchè i risultati si raggiungono con l’umiltà e la consapevolezza però di avere le potenzialità per poter fare le cose, e soprattutto anche l’umiltà per poterle raggiungere attraverso il lavoro costante, quotidiano, di un gruppo di lavoro e di una squadra, perchè da soli non si va da nessuna parte. La squadra è quella sportiva che scende in campo, ma la squadra è anche quella politica. Noi abbiamo, la mia filosofia, è quella di fare sistema, di agire in squadra, che significa utilizzare le qualità di ognuno di noi, perchè nessuno può incarnare il panismo, non esiste il pas pasa pan (in greco “πᾶς, πᾶσα, πᾶν”, tutto, ndr), l’aspetto totale di ogni cosa. Ognuno ha delle qualità, se le mettiamo a sistema possiamo creare una grande squadra che poi vince. Abbiamo allestito una squadra da combattimento per dare risposte concrete, fatti e non parole, per ottenere grandi risulati nell’interesse della quotidianità“.

L’intervista completa sul Canale YouTube di StrettoWeb: