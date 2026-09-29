La Viola pronta per l’esordio al PalaCalafiore: l’1 ottobre la presentazione con il sindaco Cannizzaro

La stagione è iniziata la scorsa domenica con il trionfo esterno a Treviglio, ora la Viola scalda i motori in vista dell’esordio casalingo previsto domenica 4 ottobre, alle ore 18:00, al PalaCalafiore, contro Fiorenzuola. In vista dell’esordio fra le mura amiche e davanti al proprio pubblico, la Viola verrà ufficialmente presentata giovedì 1 ottobre, alle ore 17:00, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro.

Sarà presente il sindaco Francesco Cannizzaro. Sarà un momento importante per rinnovare la sinergia fra società e amministrazione, nonchè per lanciare la volata al match di domenica.