La Viola pronta per l’esordio al PalaCalafiore: l’1 ottobre la presentazione con il sindaco Cannizzaro

L'1 ottobre a Palazzo Alvaro la presentazione ufficiale della Viola in vista dell'esordio casalingo: presente anche il sindaco Francesco Cannizzaro

Coach Carrea e Daniel Love
Foto Facebook Pallacanestro Viola

La stagione è iniziata la scorsa domenica con il trionfo esterno a Treviglio, ora la Viola scalda i motori in vista dell’esordio casalingo previsto domenica 4 ottobre, alle ore 18:00, al PalaCalafiore, contro Fiorenzuola. In vista dell’esordio fra le mura amiche e davanti al proprio pubblico, la Viola verrà ufficialmente presentata giovedì 1 ottobre, alle ore 17:00, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro.

Sarà presente il sindaco Francesco Cannizzaro. Sarà un momento importante per rinnovare la sinergia fra società e amministrazione, nonchè per lanciare la volata al match di domenica.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google