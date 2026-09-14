La Russia è una minaccia per l’Europa? Tajani svela un aspetto che “preoccupa davvero”

“Esprimerei la stessa posizione di Emma Bonino: bisogna difendere l’Europa, bisogna difendere l’Ucraina, bisogna fare in modo che le autocrazie non prevalgano sulle democrazie. Quello che mi preoccupa di più della Russia è la guerra ibrida. Non sono solo queste iniziative di tipo militare che puntano a provocare o a dividere gli alleati a proposito dell’Ucraina. Non credo a una minaccia diretta, alla voglia della Russia di fare una guerra, però la guerra la sta facendo ibrida“. È quanto dichiarato da vicepremier Antonio Tajani in merito all’attacco al treno da Kiev alla Polonia, a margine dell’omaggio alla camera ardente di Emma Bonino.

Presente tentativo di condizionare elezioni in Europa

“Ripeto, il tentativo di condizionare il voto in Europa c’è. Non è un caso che Afd abbia avuto il sostegno della Federazione Russa dopo il risultato che ha avuto in Sassonia. Queste forze che sono così amiche della Russia, guarda caso, chiedono la secessione dell’Alto Adige dall’Italia. Questa è la dice molto lunga su chi sono queste persone che sono sostenute dalla Federazione Russa. È giusto, per difendere anche la nostra integrità, difendere il principio che è quello del diritto internazionale e difendere l’Ucraina. Emma Bonino credo che l’abbia pensata sempre così anche lei“, ha concluso Tajani.