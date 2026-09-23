La frase su Frank Benedetto non è vera, Cannizzaro pubblica il VIDEO che smaschera le bugie della Sinistra: “giusto per smentire il PD con i fatti”

Travisata totalmente, praticamente inventata. Francesco Cannizzaro non ha mai detto che non si farebbe curare da Frank Benedetto. Eppure, in una nota diffusa a mezzo stampa, e anche con dei toni abbastanza duri e furiosi, il CentroSinistra reggino era insorto contro il Sindaco, affibbiandogli queste affermazioni senza alcuna certezza e parlando di gravità delle stesse. Ma queste dichiarazioni non esistono. Nel corso di un evento elettorale a Locri sulle suppletive di Reggio Calabria, il coordinatore regionale di Forza Italia ha di seguito dichiarato: “Frank Benedetto è una brava persona, è un bravo cardiologo, ma io ho un altro cardiologo a Reggio, non mi sono mai fatto visitare da lui”. E’ evidente che si tratti di tutt’altro, ma intanto la gogna mediatica da Sinistra è partita.

Una ricostruzione, quella fornita dalla Sinistra, che Cannizzaro ha respinto pubblicando sui propri canali social il video dell’intervento, accompagnato dal messaggio: “Giusto per smentire il PD con i fatti”. Nel filmato si può vedere come non ci sia traccia alcuna, neanche minima, in cui viene espresso un giudizio negativo sul candidato avversario, ma soltanto un riferimento alla scelta personale del proprio medico di fiducia.

Nel video pubblicato da Cannizzaro, infatti, viene riportata integralmente la frase pronunciata durante l’evento, nella quale il sindaco definisce Benedetto una persona positiva e un professionista stimato: “é un bravo cardiologo e una brava persona, ma io di cardiologo ne ho un altro e non mi sono fatto mai visitare da lui”. La posizione espressa dal coordinatore regionale di Forza Italia è dunque quella di una precisazione personale, senza riferimenti alle capacità professionali o alla figura del candidato del centrosinistra. La Sinistra, però, ha modificato tutto, travisato, alterandone la narrazione. Di seguito il video.