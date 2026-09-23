Cannizzaro: “non mi farei curare da Frank Benedetto”. CentroSinistra furioso: “grave caduta di stile”

Nuovo scontro politico in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria dopo le dichiarazioni del sindaco Francesco Cannizzaro durante un incontro a Locri. La coalizione del CentroSinistra reggino interviene con una nota per esprimere solidarietà a Frank Benedetto, candidato nell’area progressista, contestando le parole pronunciate dal primo cittadino e sostenendo che il confronto elettorale debba rimanere sul piano politico. “Le dichiarazioni pronunciate dal sindaco di Reggio Calabria nel corso di un incontro politico a Locri, dove ha affermato che ‘non si farebbe curare’ dal dottor Frank Benedetto, rappresentano una caduta di stile che non può essere derubricata a semplice battuta da campagna elettorale”, afferma la coalizione.

Secondo le forze politiche e civiche che sostengono Benedetto, il confronto tra candidati e schieramenti può essere anche acceso, ma non dovrebbe coinvolgere la sfera personale e professionale degli avversari. “Tutte le forze politiche e civiche che sostengono la candidatura di Frank Benedetto esprimono la propria solidarietà di fronte a parole che spostano il confronto dal terreno politico a quello personale e professionale”, si legge nella nota.

La difesa del percorso professionale di Frank Benedetto

La coalizione del CentroSinistra reggino richiama quindi il percorso professionale del candidato, evidenziando il ruolo svolto nella sanità cittadina e, in particolare, nello sviluppo della Cardiochirurgia a Reggio Calabria.“Frank Benedetto ha contribuito ad avviare e strutturare a Reggio Calabria la Cardiochirurgia, assumendosi responsabilità mediche, organizzative e gestionali in un settore decisivo per la salute dei cittadini. È una storia professionale che appartiene alla sanità della nostra città e che merita rispetto, indipendentemente dalle appartenenze politiche e dalle scelte elettorali di ciascuno”, sottolinea la coalizione.

Nel documento viene ribadito che il confronto politico dovrebbe concentrarsi sulle proposte, sui programmi e sulle idee per il futuro del territorio, evitando valutazioni sulla storia professionale dei candidati. “Proprio per questo riteniamo particolarmente grave che il confronto politico venga trasferito sul piano professionale. Si può discutere delle proposte di Frank Benedetto, delle sue idee e della sua candidatura. È questo il terreno sul quale dovrebbe svolgersi una campagna elettorale seria. La delegittimazione personale, invece, non aggiunge nulla al dibattito sui problemi reali del territorio”, affermano i rappresentanti della coalizione.

La nota si conclude con un appello a mantenere il dibattito elettorale sui contenuti, ribadendo il sostegno al candidato progressista in vista del voto suppletivo. “A Frank Benedetto va dunque la piena solidarietà di tutte le forze della coalizione. Le differenze politiche sono legittime e fanno parte della democrazia; gli attacchi personali e professionali non dovrebbero sostituire il confronto sulle idee e sulle proposte”, conclude il CentroSinistra reggino.