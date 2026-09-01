La detrazione del 50% sul fotovoltaico sta per finire: perché conviene installarlo entro fine 2026 e quanto si risparmia

Il fotovoltaico sta assumendo un ruolo sempre più importante nel processo di transizione energetica dell’Italia. La crescita del costo dell’energia (soprattutto visti gli attuali sbalzi dovuti all’incertezza geopolitica in Medio Oriente), la maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente e il progressivo abbandono delle fonti fossili stanno portando un numero crescente di famiglie a valutare l’installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica. Dotarsi di un impianto fotovoltaico domestico significa produrre direttamente una parte dell’energia necessaria alla propria abitazione, riducendo quella acquistata dalla rete e, di conseguenza, il peso delle bollette elettriche. Se abbinato a un sistema di accumulo, l’impianto può inoltre conservare l’energia prodotta durante le ore di maggiore irraggiamento e renderla disponibile la sera o nei momenti in cui i pannelli producono meno.

La convenienza non dipende soltanto dal risparmio immediato. Un impianto correttamente dimensionato può migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, aumentarne l’autonomia e accompagnare l’utilizzo di tecnologie come pompe di calore, climatizzatori ad alta efficienza e sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici. Per molte famiglie, dunque, il fotovoltaico rappresenta un investimento destinato a produrre benefici economici per diversi anni.

Bonus fotovoltaico 2026, detrazione al 50% sull’abitazione principale

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per chi sta pensando di installare un impianto. In base alla normativa vigente, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 la detrazione prevista dal Bonus Casa è pari al 50% quando l’intervento viene eseguito su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e il beneficiario è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento.

L’installazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir. Nel 2026 il beneficio viene calcolato su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, considerando complessivamente gli interventi che utilizzano lo stesso plafond.

Il funzionamento della detrazione è semplice: una parte della spesa sostenuta viene sottratta dall’Irpef dovuta dal contribuente e recuperata attraverso dieci quote annuali di pari importo. Se, per esempio, un impianto costa 20.000 euro, con la detrazione al 50% è possibile recuperare complessivamente 10.000 euro, pari a 1.000 euro all’anno per dieci anni.

Le informazioni aggiornate pubblicate dall’Agenzia delle Entrate confermano che nel 2026 la detrazione è del 36%, elevata al 50% per l’abitazione principale, su un limite massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2027, salvo nuove modifiche legislative, l’aliquota sull’abitazione principale scenderà invece al 36%, mentre per gli altri immobili passerà dal 36% del 2026 al 30%.

La differenza può essere consistente. Utilizzando ancora l’esempio di una spesa di 20.000 euro, il beneficio fiscale passerebbe dai 10.000 euro recuperabili nel 2026 ai 7.200 euro recuperabili nel 2027. Attendere potrebbe quindi significare perdere 2.800 euro di detrazione. Su una spesa di 30.000 euro, la differenza salirebbe a 4.200 euro.

Per questo motivo, chi ha già programmato l’installazione dovrebbe valutare attentamente la possibilità di sostenere le spese agevolabili entro il 31 dicembre 2026. Ai fini della detrazione delle persone fisiche conta generalmente la data del pagamento, ma è indispensabile coordinare correttamente preventivo, progettazione, autorizzazioni, installazione, collegamento e documentazione fiscale. Muoversi in anticipo consente di evitare il rischio di arrivare alla fine dell’anno senza riuscire a completare gli adempimenti necessari.

Fotovoltaico a Reggio Calabria, la consulenza personalizzata di Domotek

Per scegliere un impianto non è sufficiente considerare soltanto il numero dei pannelli o il prezzo iniziale. È necessario analizzare i consumi della famiglia, le caratteristiche dell’immobile, l’esposizione della copertura, le eventuali zone d’ombra, le abitudini quotidiane e la convenienza di un sistema di accumulo. In questo percorso, Domotek Reggio Calabria, azienda leader sul territorio nel settore green, può affiancare i reggini nella scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze.

Domotek segue i propri clienti passo dopo passo, partendo da un sopralluogo gratuito e senza impegno e da un’analisi della reale possibilità di ottenere un vantaggio economico e giornaliero attraverso le soluzioni proposte. Il percorso prosegue con la stesura di un piano commerciale energetico personalizzato, costruito sulla base delle specifiche necessità del cliente.

L’offerta comprende il fotovoltaico, il solare termico, le biomasse, i climatizzatori, gli impianti a pavimento e le pompe di calore. In questo modo è possibile valutare non soltanto l’installazione dei pannelli, ma anche un progetto più ampio di efficientamento e riduzione dei consumi dell’abitazione.

Il cliente viene inoltre messo nella condizione di usufruire di tutti i bonus e i vantaggi disponibili, mentre Domotek si occupa della gestione delle pratiche al suo posto. La consulenza non termina al momento della vendita, ma prosegue anche successivamente grazie al reparto dedicato all’assistenza.

Con la riduzione dell’agevolazione prevista dal 2027, il 2026 rappresenta quindi una finestra particolarmente favorevole. Richiedere per tempo un sopralluogo e un piano personalizzato permette di verificare la convenienza reale dell’intervento, programmare correttamente i lavori e sfruttare la detrazione al 50% entro il 31 dicembre, prima che sull’abitazione principale scenda al 36%.

Per richiedere una consulenza basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.