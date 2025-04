StrettoWeb

Da oltre un anno su StrettoWeb, affiancati dagli esperti di Domotek S.r.l Reggio Calabria, diamo spazio a tematiche riguardanti la transizione energetica, il mondo dell’energia green e qualche consiglio per risparmiare in bolletta adottando soluzioni pratiche ed efficaci. Reggio Calabria è una città baciata dal sole praticamente tutto l’anno e che può sfruttare proprio i suoi raggi per una produzione energetica più ecosostenibile e soprattutto vantaggiosa. Eppure, quando si parla di energia green sono ancora tanti i dubbi e gli interrogativi che frenano i reggini: perché passare al green? A chi mi posso rivolgere? Cosa devo fare? E soprattutto: conviene davvero?

Abbiamo cercato di rispondere a tutte queste domande attraverso la storia del dott. Sergio Anversa, avvocato in pensione che ha deciso di dare una vera e propria svolta alla propria abitazione avvalendosi delle consulenze e del supporto di Domotek.

Casa green a Reggio Calabria, la storia del dott. Anversa: dalla consulenza con Domotek al risparmio

La scelta del dott. Anversa: energia troppo cara, passo al Green!

Negli ultimi anni i costi dell’energia hanno avuto un’impennata dolorosa per le tasche di tutti. Trovare una soluzione per spendere meno, in un settore vitale per la propria quotidianità, è stato l’obiettivo di un’affannosa ricerca per tanti reggini, compreso il dott. Anversa che, ai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato: “l’idea nasce da un’esigenza: i costi dell’energia sono aumentati in questi anni e io consumo circa 10.000 kilowatt all’anno, avevo la necessità di abbattere i costi”.

Dopo tante consulenze che non lo avevano convinto per costi, difficoltà nell’installazione e quant’altro, l’avvocato contatta Domotek e, finalmente, trova la soluzione adatta alle sue esigenze “abbiamo sviluppato insieme l’idea di impianto, la soluzione più idonea era metterlo sul terrazzo. Abbiamo installato un impianto, poi successivamente incrementato, che oggi conta 6 kilowatt, 18 pannelli e 3 batterie di accumulo. L’impianto funziona benissimo e sono contento del rapporto che ho con Domotek che si è dimostrata un’azienda seria e ben organizzata, per progettazione, realizzazione e soprattutto assistenza: una telefonata e arrivano subito!”.

In aggiunta, sempre con il supporto di Domotek, il dott. Anversa ha dotato la sua abitazione anche di un impianto solare termico e di una pompa di calore, trasformando la sua casa, situata in pieno centro, in una piccola gemma green in piena area urbana.

Fa tutto Domotek: l’iter dalla consulenza iniziale all’assistenza post vendita

La vera comodità è che Domotek si occupa di tutto: dopo il confronto iniziale con il cliente, l’azienda fa partire tutto l’iter che lo accompagnerà fino all’assistenza post vendita. L’architetto Giulia Mafrici ci spiega brevemente come funziona la procedura: “iniziamo con un sopralluogo tecnico in cui verifichiamo la fattibilità dell’intervento. L’obiettivo principale è arrivare a un efficientamento energetico. Poi iniziamo la consulenza: parliamo con il cliente per capire le sue esigenze, studiamo i consumi, la volumetria del fabbricato, quante persone ci abitano. Una volta capito dove posizionare l’impianto, realizziamo il progetto esecutivo. Successivamente i nostri tecnici specializzati si occupano dell’installazione. Contestualmente facciamo partire l’iter burocratico“.

Terminati i lavori, ognuno per la sua strada? Neanche per sogno. “Una volta completato l’impianto per noi è importante che il cliente si senta affiancato per qualsiasi domanda o soluzione. Siamo un centro assistenza tecnico, qualsiasi problema noi siamo pronti a risolverlo. Ci interessa più il post vendita e la soddisfazione del cliente!”, conclude l’architetto.

Con il fotovoltaico si risparmia davvero?

Veniamo alla domanda che tutti stanno aspettando: si risparmia davvero? Il dott. Anversa, forte della sua esperienza personale, a un anno di distanza dall’installazione, ha ammesso: “conviene assolutamente fare un impianto. Tenuto conto che l’impianto è in funzione da marzo 2024, posso dire che ho abbattuto della metà il costo dell’energia. Lo consiglio a tutti, viviamo in una realtà invidiabile con un’irradiazione quasi tutto l’anno, sfruttare l’energia solare è qualcosa di esaltante!”.

