Irto: “facciamo un applauso a Franchini, ha detto che Roscioli non c’entra un ca**o con Reggio Calabria”

“Facciamo un applauso a Franchini perché è stato l’unico della Maggioranza a dire che il candidato del CentroDestra – dico testualmente – non c’entra un cazzo con Reggio Calabria. Ha avuto il coraggio di dire quello che tutti pensano, ma gli altri stanno zitti. Il candidato è una persona che a Reggio non è mai venuta, non la conosce. Loro parlano di Rosy Bindi, ma Rosy Bindi è stata candidata in Calabria, non a Reggio. Mai Reggio è stata svenduta in questa maniera”. Ad affermarlo è Nicola Irto, segretario regionale calabrese del Partito Democratico, nel corso dell’evento a Catona – presso il Lido dello Stretto – alla presenza del capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia, per il sostegno pubblico al candidato alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.

Il riferimento di Irto è a uno spezzone di video circolato in queste ore e riguardante una conversazione che ha coinvolto l’Assessore Comunale, conversazione ripresa da Piazza Pulita, programma di La7.