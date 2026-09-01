Incendio a Taormina, donna messa in salvo in contrada Ziretto: paura per l’avanzata delle fiamme | VIDEO

Momenti di grande apprensione a Taormina, dove l’emergenza incendi continua a creare forte preoccupazione. In contrada Ziretto, una signora è stata messa in salvo dopo che le fiamme hanno iniziato ad avvicinarsi alla sua abitazione. La donna, accompagnata dal proprio cane, è stata invitata a uscire dalla casa per precauzione, prima che il fronte del fuoco potesse raggiungere l’area. A documentare quanto accaduto è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha pubblicato un video attraverso il quale ha mostrato le fasi dell’intervento e la situazione di difficoltà vissuta nel territorio. Le immagini testimoniano la complessità di un’emergenza che, nelle ultime ore, sta impegnando le squadre chiamate a fronteggiare l’incendio.

Il video del sindaco De Luca mostra la drammaticità dell’emergenza

Nel filmato pubblicato dal sindaco Cateno De Luca si vede la signora mentre viene accompagnata fuori dalla propria abitazione insieme al cane. Un momento che restituisce la dimensione umana dell’emergenza incendi e le difficoltà affrontate da residenti e soccorritori. “Siamo alle prese ancora con l’incendio!”, ha scritto il sindaco di Taormina nel condividere il video, descrivendo una situazione che rimane critica e caratterizzata da una forte pressione sul territorio. L’episodio di contrada Ziretto rappresenta uno dei momenti più delicati di queste ore, con l’attenzione concentrata sulle aree maggiormente esposte al passaggio delle fiamme.

Fiamme e interventi di emergenza: alta l’attenzione sul territorio

L’emergenza incendi continua a mettere alla prova Taormina e le zone circostanti. La presenza di roghi in prossimità dei centri abitati rende fondamentali gli interventi di prevenzione, monitoraggio e soccorso, con l’obiettivo principale di salvaguardare la sicurezza dei cittadini. La messa in salvo della signora in contrada Ziretto evidenzia ancora una volta l’importanza della rapidità nelle operazioni di evacuazione e della collaborazione tra residenti e operatori impegnati sul campo.

Aggiornamento sul rogo, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale

È ancora in corso dal mattino un incendio di vegetazione nei comuni di Letojanni, Castelmola e Taormina, in contrada Tirone e Zappulla: in azione 3 squadre dei vigili del fuoco, supportate da 2 Canadair, 2 elicotteri Erickson S64 e Falco, della flotta aerea del Corpo nazionale.

Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed Enna.