Incendio a Taormina, De Luca a Sky Tg24: “case distrutte e città chiusa per tre ore”

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca è intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 per aggiornare sulla situazione dopo il grave incendio che ha interessato il territorio nella giornata odierna. Il primo cittadino ha spiegato che l’emergenza è stata riportata sotto controllo, anche se restano alcune criticità legate alle conseguenze del rogo e alle verifiche ancora in corso. “Ora la situazione sotto controllo, abbiamo chiuso la città per 3 ore”, ha dichiarato Cateno De Luca durante l’intervento televisivo. Il sindaco ha spiegato che l’incendio ha provocato danni anche alle abitazioni: “ci sono abitazioni distrutte, grazie all’intervento dei soccorritori”. Le operazioni di emergenza hanno coinvolto diverse squadre impegnate sul territorio per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate.

Famiglie evacuate rientrate nelle abitazioni

Nel corso dell’intervento a Sky Tg24, De Luca ha comunicato che le persone evacuate a causa dell’incendio hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. Tra le conseguenze dell’incendio ci sono stati anche problemi legati al servizio idrico. Il sindaco di Taormina ha annunciato che il ripristino è previsto entro la giornata.

Situazione ancora complessa a Castelmola

Il primo cittadino di Taormina, Cateno De Luca, ha inoltre evidenziato che l’emergenza non è completamente conclusa in tutte le aree interessate. “Situazione ancora complessa a Castelmola”, ha detto De Luca, indicando il comune vicino come una delle zone dove permangono maggiori difficoltà.

L’ipotesi di un incendio doloso

Nel corso dell’intervista il sindaco ha parlato anche delle possibili cause del rogo. “L’incendio potrebbe essere doloso”, ha affermato Cateno De Luca, lasciando aperta l’ipotesi di un’origine provocata dalle fiamme. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause dell’incendio e a stabilire eventuali responsabilità.